La fine fleur de l'humour français : la nouvelle génération de comiques au Paname Art Café

Ce nouveau show, enregistré à La Cigale, est animé par l'humoriste Mathieu Madénian et donne l'occasion de découvrir la toute nouvelle génération de comiques formés au Paname Art Café, la maison mère du stand-up hexagonal. Au programme figurent Tony Saint Laurent, Timothé Poissonnet, Sandra Miso, Arezki Chougar, Tareek, David Azencot, Maoulé, Gaetan Husson ou encore Mahaut Drama.

L'humoriste Mathieu Madénian a mis en valeur la nouvelle génération de comiques formés au Paname Art Café , la maison mère du stand-up hexagonal. Depuis sa création en 2009, cette scène mythique parisienne a vu débuter des artistes tels que Nawell Madani, Gaspard Proust, Haroun ou encore Fary.

Pour ce nouveau show enregistré à La Cigale, Mathieu Madénian reçoit sur scène la fleur de l'humour français. Au programme figurent Tony Saint Laurent, Timothé Poissonnet, Sandra Miso, Arezki Chougar, Tareek, David Azencot, Maoulé, Gaetan Husson ou encore Mahaut Drama. La fine fleur de l’humour français est de retour ! Animé par l'humoriste Mathieu Madénian, ce nouveau show donne l'occasion de découvrir la toute nouvelle génération de comiques formés au Paname Art Café, la maison mère du stand-up hexagonal.

Une soirée hilarante et endiablée où pas moins de 9 artistes se succèdent sur la scène mythique de la Cigale





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