La finale de la Ligue des champions : Hervé Mathoux s'empare contre le style de jeu d'Arsenal

La finale de la Ligue des champions entre Paris Saint-Germain et Arsenal a été marquée par la colère du présentateur Hervé Mathoux. Ce dernier s'est emporté contre le style de jeu des Londoniens, estimant qu'ils sont revenus aux années 1960 avec leurs méthodes de jeu.

La finale de la Ligue des champions entre Paris Saint-Germain et Arsenal a été marquée par la colère du présentateur Hervé Mathoux . Ce dernier s'est emporté contre le style de jeu des Londoniens, estimant qu'ils sont revenus aux années 1960 avec leurs méthodes de jeu.

Il a accusé les joueurs d'essayer de récupérer la balle dès que l'arrêt de jeu est intervenu, ce qui selon lui est affreux à voir. Les consultants présents sur le plateau ont globalement partagé cette analyse, notamment Bertrand Latour qui a résumé la première période en disant que les Gunners ont fait un festin avec des miettes. La finale a été suivie par des supporters qui ont fait preuve d'une grande détermination pour assister à la rencontre.

L'un d'entre eux a même payé 2 000 euros pour se faire conduire par un chauffeur à Budapest pour la finale de la Ligue des champions. La finale a également été marquée par la question des primes que les joueurs parisiens pourraient toucher en cas de nouveau titre en Ligue des champions. Ousmane Dembélé a été mentionné comme un joueur qui a négocié des primes importantes pour les joueurs parisiens





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