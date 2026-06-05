La fin des travaux de la place à Poix-de-Picardie programmé cet été

Les travaux de la place de la République à Poix-de-Picardie dans la Somme touchent à leur fin. Le maire de la commune, Vincent Leconte, a annoncé que la fin des travaux était prévue pour début août. La municipalité a respecté les phases définies dans le cahier des charges et a entamé la quatrième phase la semaine dernière. Des cafés-chantier ont été instaurés pour expliquer l'avancée des travaux et trouver des solutions sur le stationnement. Le projet aura un impact sur le cadre de vie et le dynamisme de la place. La gestion des eaux pluviales et la transition du mode de déplacement seront prises en compte. La municipalité souhaite mettre en place une zone bleue pour avoir une rotation et éviter les problèmes de stationnement. La concertation est le maître-mot à quelques semaines de la fin des travaux.

Les travaux de la place de la République à Poix-de-Picardie dans la Somme touchent à leur fin. Après plus d'un an de travaux, le maire de la commune, Vincent Leconte, a annoncé que la fin des travaux était prévue pour début août.

Les travaux ont été longs et ont suscité des tensions avec l'ancienne municipalité et des critiques sur les réseaux sociaux. Cependant, la municipalité a respecté les phases définies dans le cahier des charges et a entamé la quatrième phase la semaine dernière. Pour éviter les tensions et les non-dits, la commune a instauré des cafés-chantier pour expliquer l'avancée des travaux et trouver des solutions sur le stationnement.

Le projet, bien que contesté, aura un impact sur le cadre de vie et le dynamisme de la place. La gestion des eaux pluviales et la transition du mode de déplacement seront également prises en compte. La municipalité souhaite mettre en place une zone bleue pour avoir une rotation et éviter les problèmes de stationnement. Quant aux indemnisations évoquées par le passé pour les commerces, aucun dossier n'a été retenu.

La concertation est le maître-mot à quelques semaines de la fin des travaux





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Travaux Place De La République Poix-De-Picardie Somme Fin Des Travaux Concertation Stationnement Zone Bleue Cadre De Vie Dynamisme De La Place

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meilleurs moments de 'Top Chef' : les séquences mémorables, les jurés, les concurrents et les coulissesCette sélection des meilleurs moments de 'Top Chef' permet de retrouver les séquences les plus mémorables du concours, avec un focus sur les respect des produits, la précision des cuissons, l'audace des accords et la beauté des dressages. Les jurés et les concurrents sont mis en valeur, ainsi que la personnalité des sympathiques concurrents et les coulisses de la compétition culinaire.

Read more »

Cancer : les Français les plus modestes sont davantage exposés aux formes les plus gravesUne étude de la Drees révèle que les inégalités sociales influencent fortement l’incidence et la gravité des cancers en France, en raison de facteurs de risque accrus et d’un dépistage plus tardif

Read more »

Pourquoi les Français les plus modestes sont davantage victimes de cancers que les plus aisés?Une étude publiée ce jeudi par la Drees dévoile que, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, les cancers touchent différemment les Français, selon leur niveau de vie. Voici ce qu'on peut en retenir.

Read more »

Les maladies et les dégâts causés par les champignons sur les tilleulsLes tilleuls sont souvent attaqués par des champignons qui peuvent causer des dommages importants. Il est essentiel de comprendre les causes et les symptômes de ces maladies pour prendre les mesures appropriées pour sauver votre arbre.

Read more »