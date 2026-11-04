La fin de la marque Coperni après 8 ans d'innovation avec Arnaud Vaillant

La marque de mode Coperni met fin à ses activités suite à un litige avec Tomorrow Ltd. Les fondateurs Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer annoncent un prochain projet.

La marque de mode française Coperni met officiellement fin à ses activités commerciales. Cette annonce majeure intervient suite à une rupture définitive de partenariat avec le distributeur Tomorrow Ltd. Après plusieurs mois de négociations pour tenter de sauver l'entreprise, les fondateurs français ont choisi de clore ce chapitre historique avec dignité et gratitude.

Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, les créateurs derrière la marque, ont publié un communiqué émotionnel pour annoncer cette nouvelle. Ils remercient sincèrement tous ceux qui ont contribué à donner vie à Coperni, reconnaissant que le succès dépasse largement ce qu'ils auraient pu accomplir seuls. Cette décision marque la fin d'une ère riche en innovations techniques et artistiques.

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La fin d'une ère innovative de 8 années

Cette annonce clôture huit années marquées par une innovation constante et des moments culturels marquants pour l'industrie de la mode. La marque s'était distinguée par des présentations spectaculaires et une approche technologique unique. Les fondateurs confirment qu'ils ne quittent pas le secteur, mais se tournent désormais vers de nouveaux projets créatifs tout en conservant leur passion pour l'innovation.

Le duo a explicitement déclaré que dans un monde devenu plus complexe, particulièrement dans le secteur de la mode, il reste énormément à créer et à réinventer. Cette conviction les pousse à regarder vers l'avenir avec optimisme. Ils envisagent de partager de nouvelles idées avec leur public, promettant ainsi une suite logique à leur parcours actuel.

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Relations et positions des parties prenantes

La rupture avec Tomorrow Ltd constitue le point de bascule qui a rendu la poursuite des activités impossible. Malgré les efforts déployés pendant plusieurs mois pour trouver une solution alternative, les fondateurs n'ont pas pu préserver la marque dans le cadre précédent. Cette décision reflète la réalité difficile des relations commerciales dans l'industrie du luxe contemporaine.

Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer ont choisi de transformer cette fin en un simple " À bientôt " plutôt qu'un adieu définitif. Leur message insiste sur le fait que l'innovation reste une priorité absolue dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils maintiennent une posture visionnaire, indiquant que leur créativité n'est pas limitée par la fin de cette entité commerciale spécifique.

Impact réel et prochains projets

L'héritage de Coperni reste indissociable de ses collaborations avec des figures mondiales de la mode. Des mannequines comme Bella Hadid et Gigi Hadid ont défilé pour la marque lors des Fashion Weeks de Paris. Ces présentations ont marqué les esprits par leur audace et leur impact médiatique international, renforçant le statut de la marque dans l'imaginaire collectif.

D'autres figures iconiques telles que Naomi Campbell et Lila Moss ont également contribué à la renommée de la marque. Kylie Jenner a défilé pour la collection printemps-été 2025 à Disneyland Paris. Ces événements ont solidifié la position de Coperni comme un acteur clé de l'industrie, même si ses opérations commerciales se terminent désormais.