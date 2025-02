La fin de l'ère hertzienne pour C8 et NRJ12 : Soirées spéciales et nouvelles chaînes à l'horizon

C8 et NRJ12 quittent la TNT le 28 février, mais promettent des soirées spéciales avant leur départ. L'Arcom a reproché à C8 un manque de contrôle éditorial et à NRJ12 un manque de programmes originaux. Deux nouvelles chaînes, T18 et OFTV, prendront leur place.

Dans 10 jours, C8 et NRJ12 ne pourront plus émettre en hertzien. Elles devront cesser d'émettre le 28 février sur la télévision numérique terrestre ( TNT ) comme l'a décidé l' Arcom , le gendarme de l'audiovisuel, mais auront toujours le droit de diffuser leurs programmes sur les box et par satellite. C8 a décidé naturellement de faire appel à Cyril Hanouna. Dès 17h40, l'animateur présentera 'TPMP : toute la vérité'.

Il promet de répondre à toutes les questions que se sont posées les téléspectateurs sur l'émission. Ils pourront d'ailleurs l'interroger en direct. À partir de 19h35, la chaîne proposera 'La grande soirée de C8' avec un florilège de ses émissions depuis sa création en 2005 : 'TPMP' bien sûr, le 'Palmashow', 'Very bad blagues', et les témoignages de plusieurs animateurs anciens et actuels comme Thierry Ardisson, Eric Naulleau ou Philippe Labro. Du côté de NRJ, l'access prime time sera marqué par plusieurs épisodes de 'Une saison au zoo' à partir de 18h. Puis place à une soirée d'humour avec 'Les masters du rire' à 21h10. L'animateur Bruno Roblès sera entouré de plusieurs humoristes sur la scène de l'Apollo théâtre de Paris. En seconde partie de soirée, à 23h, NRJ12 diffusera '2024, la grande rétro d'internet' animée par Louis Daubé : fous rires, publicités spectaculaires, créations originales… De quoi continuer la soirée sous le signe du rire.Sur un plan judiciaire, C8 et NRJ12 avaient porté devant le Conseil d’État la décision de l’Arcom de les retirer de la TNT. L’affaire a été examinée le vendredi 14 février. Le rapporteur public a demandé le rejet des recours des deux chaînes. Le Conseil d’État rendra sa décision cette semaine. L’Arcom a reproché à C8 un manque de contrôle éditorial de son antenne en raison de la série de dérapages et d’incidents dans 'TPMP' qui ont valu 7,5 millions d’euros d’amende ces dernières années. NRJ12, elle, s’est vue reprocher ses trop nombreuses rediffusions et trop peu de programmes originaux. C8 et NRJ12 vont laisser la place à deux nouvelles chaînes : T18 dès le mois de mars et OFTV (Ouest-France TV) à partir de septembre





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

