Rebecca Gayheart rend hommage à sa fille Georgia après une année difficile suite à la mort d'Eric Dane

La fille d' Eric Dane termine sa scolarité au collège : Rebecca Gayheart lui rend hommage après 'une année incroyablement difficile'. Quatre mois après la mort d' Eric Dane , emporté par la maladie de Charcot en février 2025, sa fille Georgia vient de terminer sa scolarité au collège.

Sa mère Rebecca Gayheart a salué ce moment sur Instagram avec des mots touchants et une fierté qui en dit long sur ce que cette famille a traversé. Rétro - Décès d' Eric Dane (Grey's Anatomy, Euphoria…) à 53 ans de la maladie de Charcot.

STR Grey's anatomy - Sous la surface - Eric Dane Eric Dane Le diplôme de Georgia Dane, 14 ans, a une saveur particulière cette année puisque la jeune fille a réussi à terminer sa scolarité au collège avec succèsdes suites de la maladie de Charcot en février dernier. Il s'agit donc d'une victoire qui va bien au-delà d'un simple bulletin scolaire.

Sa mère, Rebecca Gayheart, 54 ans, l'a compris et l'a publiquement annoncé sur Instagram ce week-end, avec une photo de la cérémonie de remise de diplômes. Félicitations Georgia ! Tu as obtenu ton diplôme de collège et tu as survécu à une année incroyablement difficile. Je suis tellement fière de toi, ta ténacité, ton courage et ta grâce ont été remarquables.

Ce trophée glissé en fin de texte dit beaucoup sur la façon dont Rebecca Gayheart aborde les choses avec tendresse, mais aussi avec cettemoins d'un an plus tard, il s'éteignait dans lequel il s'était confié sur sa vie, ses regrets ainsi que sur sa relation avec Rebecca Gayheart. Un amour compliqué mais profond, jusqu'au bout Eric Dane et Rebecca Gayheart s'étaient mariés en octobre 2004, séparés en septembre 2017 et étaient sur le point de divorcer officiellement quand ils avaient finalement décidé de, un mois avant l'annonce du diagnostic d'Eric Dane, en mars 2025.

Un timing qui dit quelque chose sur ce qui les liait malgré tout, au-delà des ruptures et des années de vie séparée. Nous avons été mariés 15 ans, nous avons eu deux belles filles. Mais aussi. Nous nous sommes séparés, mais nous n'avons jamais divorcé.

Nous n'avons pas vécu sous le même toit depuis huit ans. Depuis la mort d'Eric Dane, elle a partagé quelques instants sur les réseaux avec une grande pudeur. Quelques semaines après sa disparition, elle avait notammen





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