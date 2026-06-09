La FIFA lance un service payant pour afficher son nom sur les écrans géants du Mondial 2026

À l'approche de la Coupe du Monde 2026, la FIFA propose aux supporters d'acheter l'affichage de leur nom sur les écrans géants des stades pour 79 dollars. Cette nouvelle initiative commerciale, baptisée Super Shoutout, s'inscrit dans un contexte de critiques sur les coûts excessifs de la compétition.

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, la FIFA a dévoilé une nouvelle initiative commerciale qui suscitera probablement de vives réactions among les supporters.

L'instance dirigeante du football mondial propose en effet aux fans d'acheter l'affichage de leur nom sur les écrans géants des seize stades qui accueilleront la compétition, répartis entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce service, baptisé FIFA World Cup 2026™ Super Shoutout, est accessible contre un paiement de 79 dollars américains, soit approximativement 69 euros. Les supporters devront effectuer leur achat au plus tard trois jours avant le match auquel ils souhaitent associer leur nom.

La Fédération internationale justifie cette opération par la volonté de permettre aux fans de Montrer leur passion, Représenter leur nation et Faire partie de l'événement, une communication relayée sur ses réseaux sociaux. Cette nouveauté s'inscrit dans un contexte de critiques récurrentes envers les coûts élevés associés au Mondial 2026. En effet, la compétition a déjà été pointée du doigt pour ses tarifs jugés excessifs, notamment concernant les billets et l'organisation générale.

Par ailleurs, une mesure controversée avait récemment fait polémique : l'interdiction d'introduire des bouteilles d'eau réutilisables dans les enceintes sportives, obligeant les spectateurs à acheter des boissons sur place à des prix élevés. Face au tollé, la FIFA avait finalement fait marche arrière sur ce point précis.

Dans ce climat, le lancement de ce service payant d'affichage sur écran géant risque d'être perçu comme une nouvelle tentative de monétisation intensive de l'expérience des fans, au détriment de l'accessibilité culturelle et économique de l'événement planétaire. L'initiative intervient alors que d'autres débats animent déjà la préparation du tournoi, notamment autour de l'évolution des règles de jeu, de la technologie VAR et des implications politiques potentielles, avec des personnalités comme Donald Trump s'arrogeant un rôle dans l'organisation.

Ainsi, ce Super Shoutout s'ajoute à une longue liste de décisions de la FIFA qui interrogent sur la priorité donnée à l'aspect mercantile par rapport à l'esprit sportif et festif du football





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