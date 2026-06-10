La FIFA exige des modifications sur le maillot haïtien pour la Coupe du monde 2026

L'équipementier de l'équipe d'Haïti, Saeta, a annoncé que la FIFA a requis des changements sur le maillot initialement prévu pour cause d'éléments visuels pouvant être perçus comme politiques. Le maillot, qui rendait hommage à la bataille de Vertières et à la résilience du peuple haïtien, a dû être adapté pour respecter le règlement de l'instance.

Lors de l'examen des tenues officielles pour la Coupe du monde 2026, la Fédération internationale de football association ( FIFA ) a demandé à la fédération haïti enne de modifier son maillot.

Selon l'équipementier Saeta, qui a communiqué le mercredi 10 juin, certains éléments visuels présents sur le maillot initial "pouvaient donner lieu à des interprétations différentes", ce qui est jugé incompatible avec les règles de l'instance dirigeante du football mondial. Le maillot, conçu pour célébrer "la fierté, la résilience et l'esprit du peuple haïtien", se voulait un hommage aux hommes et aux femmes qui contribuent chaque jour à l'avenir du pays, et non une prise de position politique, a précisé Saeta.

Toutefois, la présence d'une illustration représentant la bataille de Vertières, événement historique de 1803 considéré comme décisif pour l'indépendance d'Haïti vis-à-vis de la France, aurait été pointée du doigt par la FIFA. L'équipementier a indiqué avoir appliqué les modifications demandées afin que la sélection soit "parfaitement prête" pour la compétition.

Pour son retour à la Coupe du monde après 52 ans d'absence, Haïti affrontera l'Écosse le 13 juin à Boston, puis le Brésil le 19 juin à Philadelphie, et enfin le Maroc le 24 juin à Atlanta. Le sélectionneur Sébastien Migné n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP.

Cette affaire soulève des questions sur la marge de manœuvre laissée aux nations dans l'expression de leur identité culturelle et historique lors des événements sportifs internationaux, alors que la FIFA maintient une stricte neutralité politique. D'autres sujets animent également la couverture médiatique de la Coupe du monde 2026, comme l'alerte sur le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud menacé par les intempéries, les dangers des paris sportifs avec des campagnes de prévention potentiellement bloquées par le gouvernement, l'accréditation accordée par la FIFA au journaliste Christophe Gleizes emprisonné en Algérie, ainsi que des guides de survie pour les fans et des analyses critiques sur l'organisation de l'événement par la FIFA, notamment les propos de l'économiste François Lenglet





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