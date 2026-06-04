La FIFA est accusée de revendre à moindre coût des billets pour la Coupe du monde 2026 via des plateformes illégales

La Coupe du monde 2026 traverse une nouvelle polémique à quelques jours du début de la compétition. La FIFA est accusée de revendre à moindre coût des billets pour l'événement via des plateformes illégales. Des ballots de places pouvant comporter des rangées entières de sièges ont été mis en vente récemment sur d'autres sites de revente que celui de la FIFA, à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués par l'organisateur.

La Coupe du monde commence jeudi prochain. La Coupe du monde 2026 traverse une nouvelle polémique à quelques jours du début de la compétition. La FIFA est accusée de revendre à moindre coût des billets pour l'événement via des plateformes illégales.

Des ballots de places pouvant comporter des rangées entières de sièges ont été mis en vente récemment sur d'autres sites de revente que celui de la FIFA, à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués par l'organisateur. Le journal s'appuie sur le travail de Florian Ederer, professeur à la Boston University's Questrom School of Business pour parvenir à cette conclusion.

L'universitaire prend pour exemple le match Cap Vert-Arabie Saoudite (le 27 juin) pour lequel des sections entières du stade ont été remises en vente ces derniers jours sur le site de revente SeatGeek, qui n'est pas une plateforme officielle de la FIFA. Pour Ederer, il ne peut s'agir de reventes réalisées par des fans ou des revendeurs classiques, qui revendent leurs billets généralement par paire ou de façon dispersée dans le stade.

Pour cette même rencontre, il est possible d'acheter certains billets à 200 dollars (172 euros) contre 700 dollars (603 euros) pour les mêmes places sur la plateforme de vente officielle de la FIFA. Pour l'universitaire, pas de doutes, il s'agit depar l'organisateur, à des prix moins élevés que sur sa plateforme officielle. Une façon d'élargir le public touché pour la FIFA et d'espérer remplir encore un peu plus les stades.

Selon Ederer, si l'organisateur du mondial ne baisse pas ses prix sur sa plateforme officielle et a recours à des plateformes secondaires, c'est pour éviter le conflit avec les supporters





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