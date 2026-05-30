La sélection des arbitres a été faite selon des critères bien précis, tels que la rigueur, l'expérience et la condition physique.

La FIFA a sélectionné son corps arbitral pour la Coupe du monde 2026. Parmi les arbitres centraux, Clément Turpin et François Letexier , deux Français, ont été sélectionnés.

Clément Turpin est l'un des meilleurs arbitres européens, ayant arbitré de grandes rencontres en Ligue des champions, à l'Euro et en Ligue Europa. Il a été élu meilleur arbitre du monde en 2024 et meilleur arbitre de Ligue 1 sur deux saisons consécutives. Nicolas Danos, Cyril Mugnier, Benjamin Pagès et Mehdi Rahmouni seront arbitres assistants, tandis que Jérôme Brisard sera à l'assistance vidéo pour le Mondial.

D'autres grands noms, tels que Szymon Marciniak, un arbitre polonais, et Michael Oliver, un arbitre anglais, feront également partie du corps arbitral. La sélection des arbitres a été faite selon des critères bien précis, tels que la rigueur, l'expérience et la condition physique. La FIFA a révélé l'ensemble du corps arbitral qui exercera durant l'ensemble du tournoi





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