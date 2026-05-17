La FIBA Europe reconfère la suspension de clubs russes et biélorusses et étend la FIBA Cup

La Fédération internationale de basket-ball (FIBA) Europe a reconfirmé le 15 mai sa décision de maintenir la suspension des clubs russes et biélorusses dans ses compétitions, ainsi que d'étendre la FIBA Cup à 48 clubs dès la saison qui suivra. Le président de la FIBA Europe, Jorge Garboja, a été tenu au courant de cette décision.

La FIBA Europe a confirmé le maintien de la suspension des clubs russes et biélorusses dans ses compétitions lors du conseil d'administration le 15 mai à Reykjavik.

Elle a également validé l'élargissement de la FIBA Europe Cup à 48 clubs dès la saison suivante. Le président de la Fédération Andrei Kirilenko était présent, près du président de la FIBA Europe, Jorge Garboja. La FIBA Europe a tenu son dixième conseil d'administration du mandat 2023-2027. Elle a acté deux décisions importantes pour les compétitions européennes : le maintien de la suspension des équipes russes et biélorusses ainsi que l'extension de la FIBA Europe Cup à 48 participants.

Le format de la saison régulière évoluera avec huit groupes de six équipes, les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour le second tour. La FIBA Europe souhaite également mener un examen approfondi des options et des retours des clubs participants, et peut-être augmenter les opportunités pour des clubs français de participer à une compétition continentale. Pendant ce temps, Andreas Zagklis, secrétaire général de la FIBA, est revenu sur l'attribution récente des Coupes du monde 2030 et 2031.

Le Mondial féminin aura lieu au Japon tandis que la Coupe du monde masculine 2031 se disputera en France. Enfin, Gabriel Pantel-Jouve a fait état d'une soirée organisée par la FIBA Europe, dans le cadre desquels le secrétaire général de la FIBA est intervenu. À l'image du discours d'ouverture de Jorge Garboja, il a pris la parole en insistant sur le succès des compétitions de fin de saison organisées par la FIBA Europe





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