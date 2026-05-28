La Ferrari Luce : une critique sévère et des inquiétudes sur les investisseurs

La Ferrari Luce, la dernière-née du constructeur, a été vivement critiquée dès sa présentation. Certains l'accusent de ressembler à une Fiat Multipla, tandis que d'autres affirment qu'elle a été rectifiée par de l'intelligence artificielle. Les investisseurs ne sont pas non plus convaincus, avec une perte de près de 7 % de la valeur de l'action de la firme italienne le lendemain de la présentation du modèle.

La Ferrari Luce , dessinée par les deux designers d'Apple, a été vivement critiquée dès sa présentation. Certains l'accusent de ressembler à une Fiat Multipla, tandis que d'autres affirment qu'elle a été rectifiée par de l'intelligence artificielle.

Les investisseurs ne sont pas non plus convaincus, avec une perte de près de 7 % de la valeur de l'action de la firme italienne le lendemain de la présentation du modèle. Malgré tout, le recrutement de Sir Jony Ive et Marc Newson, deux designers stars d'Apple, est considéré comme un coup de génie de la part de Ferrari





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