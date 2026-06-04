La ferme des Iris, victime de vols et de maltraitances

La ferme des Iris, à Lormont, est régulièrement victime de jets de cailloux et de branches de bois. Les animaux de la ferme sont également victimes de vols et de dégradations.

La ferme des Iris, à Lormont , est victime de vols, de dégradations et de maltraitances. Les animaux de la ferme sont régulièrement victimes de jets de cailloux et de branches de bois.

La Ville de Lormont s'est récemment fendue d'un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer un phénomène récurrent qui frappe sa ferme pédagogique, sur les hauts du parc de l'Ermitage. Une plainte aurait été déposée par l'établissement après l'arrachage du drapeau LGBTQIA+, dans la nuit du 19 au 20 mai dernier. Ces derniers jours, la ferme des Iris a de nouveau été victime d'actes de malveillance voire de vols d'animaux.

Il y a trois semaines, un coq a ainsi été dérobé après effraction dans un enclos. Des bébés cochons d'Inde ont également disparu, sans que l'on sache encore s'ils ont été subtilisés ou tués par des prédateurs. Le phénomène n'est pas nouveau. Au printemps et au début de l'été, on observe ce type d'agissements avec un regain d'incivilités, de dégradations, ce qui est bien regrettable.

L'année dernière, un dindon de race et plusieurs lapins avaient été volés au cours de la même période. Sur ce site très prisé des familles, tous les animaux de la ferme (hormis les vaches) sont présents : des chèvres, moutons, poules, canards, dindons, ânes et même une ponette. Certains animaux sont plus particulièrement pris pour cible : les gros cochons sur lesquels on jette des cailloux et des bouts de bois, de même que les lapins.

La ferme des Iris compte plusieurs d'animaux : des moutons, chèvres, lapins, poules ou dindons sont pensionnaires des lieux. Face à ces actes répétés, la Ville de Lormont souhaite réagir. Nous essayons de sensibiliser la population tout en appelant à la vigilance de chacun. Nous réfléchissons aussi à quelques aménagements, à des mesures techniques qui pourraient dissuader certains comportements, indique la collectivité.

L'installation de la vidéosurveillance, des enclos davantage sécurisés ou la mise en place d'alarmes en cas d'intrusion sont ainsi quelques pistes étudiées. Dans son message sur les réseaux sociaux, la Ville de Lormont rappelle que l'abandon, la maltraitance et le vol d'animaux sont punis par le code pénal et peuvent aller jusqu'à de fortes amendes et des peines de prison





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