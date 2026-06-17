La ferme de mini-légumes Le Jardin des Roys a été rachetée par le groupe Midiflore

Le groupe Midiflore, qui produit des herbes aromatiques et des fleurs comestibles dans le Var, a racheté la ferme Le Jardin des Roys, située à Saint-Genouph, près de Tours. Le fils des gérants du groupe, Matthieu Lambrou, a repris la ferme le 31 mars.

La ferme de mini-légumes Le Jardin des Roys, près de Tours, a été rachetée par le groupe Midiflore. Le fils des gérants du groupe, Matthieu Lambrou , a repris la ferme le 31 mars dernier.

La ferme produisait des herbes aromatiques et des fleurs comestibles, principalement à destination des restaurants gastronomiques. Le cédant, Éric Roy, était un maraîcher de longue date. Il a rejoint le groupe Midiflore en tant que conseiller technique et ses employés ont été maintenus. Les mini-légumes produits par la ferme sont expédiés tous les jours dans toute la France vers les cuisines de chefs étoilés.

C'est une opportunité pour le groupe Midiflore de se développer et d'offrir sa production à destination des restaurants gastronomiques





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Ferme De Mini-Légumes Groupe Midiflore Rachetée Éric Roy Matthieu Lambrou

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