La femme de Bruce Willis révèle avoir songé à le quitter à cause de sa maladie

Emma Heming, l'épouse de Bruce Willis, a révélé avoir songé à le quitter à cause de sa maladie de démence. Elle a expliqué que les premiers symptômes de la maladie ont eu de lourdes répercussions sur leur couple.

La femme de Bruce Willis , atteint de démence , révèle avoir songé à le quitter à cause de sa maladie. Emma Heming est revenue sur le moment où elle a compris que son époux Bruce Willis souffrait peut-être d'une maladie neurodégénérative .

Elle ne cache d'ailleurs pas que ces premiers symptômes ont eu de lourdes répercussions sur leur couple. Révélé dans les années 1980 au cinéma, Bruce Willis a été pendant plusieurs décennies l'un des acteurs les plus prolifiques du cinéma américain. Mais en mars 2022, l'acteur et sa famille publient un communiqué qui bouleverse Hollywood : atteint d'aphasie, une maladie qui atteint ses capacités cognitives, il décide de mettre un terme à sa carrière d'acteur.

Un diagnostic qui a tout changé pour Emma Heming, l'épouse de l'acteur. Elle a en effet expliqué avoir remarqué les premiers changements chez Bruce Willis, tandis que celui-ci avait des difficultés à se souvenir de ses répliques. Au début, j'ai pensé à un problème d'audition.

Puis son bégaiement d'enfance, qu'il avait réussi à surmonter, est revenu, a-t-elle ainsi expliqué, avant de préciser que ces premiers symptômes, dont l'origine n'avait pas encore été diagnostiquée à ce moment-là, ont commencé à avoir des répercussions sur leur couple. Nous ne nous comprenions plus. J'avais l'impression que mon mariage s'effondrait. J'ai même envisagé de le quitter.

Une fois le diagnostic posé, j'ai compris que ce n'étaient pas des choix conscients de sa part. C'était son cerveau qui changeait. Depuis plus de quatre ans, c'est en famille que vit Bruce Willis. Pour sa femme, Emma Heming, il existe néanmoins une bénédiction et une malédiction : il n'a jamais fait le lien avec sa maladie, et elle en est vraiment heureuse





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