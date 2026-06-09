La fédération iranienne accuse les États-Unis de retirer son quota de tickets pour la Coupe du monde

La fédération iranienne de football accuse les États-Unis d'avoir retiré son quota de tickets pour la Coupe du monde. Cela empêcherait les supporters iraniens d'assister aux matchs de l'équipe nationale.

La fédération iranienne de football accuse les États-Unis d'avoir retiré son quota de tickets pour la Coupe du monde. Cela empêcherait les supporters iraniens d'assister aux matchs de l'équipe nationale.

La fédération iranienne dénonce une 'entrave' à la présence des supporters iraniens. La situation se déroule dans une ambiance glaciale, notamment après la guerre déclenchée au Moyen-Orient par l'offensive israélo-américaine sur l'Iran le 28 février. Les incertitudes quant à l'obtention des visas ont forcé l'équipe iranienne à déplacer son camp de base de Tucson (Arizona) à Tijuana, au Mexique. La situation est complexe et la fédération iranienne est 'dans l'incapacité de fournir le moindre billet aux supporters' iraniens. La Fifa et les autorités américaines n'ont pas commenté pour l'heure





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