La Fédération colombienne dénonce un 'harcèlement' contre son équipe avant la Coupe du monde 2026

La Fédération colombienne a dénoncé une campagne de haine contre son équipe avant la Coupe du monde 2026. Les critiques sur les réseaux sociaux visant les membres de l'équipe nationale surviennent alors que la campagne fait rage en vue du second tour le 21 juin.

En pleine campagne présidentielle, l'équipe de Colombie subit une vague de harcèlement concernant l'attitude supposée de certains joueurs vis-à-vis du président sortant Gustavo Petro , que la Constitution empêche de se représenter.

La Fédération colombienne a dénoncé ces comportements et appelle à l'unité avant la Coupe du monde 2026. Les critiques sur les réseaux sociaux visant les membres de l'équipe nationale surviennent alors que la campagne fait rage en vue du second tour le 21 juin, qui opposera le sénateur Ivan Cepeda, un allié du chef de l'État sortant Gustavo Petro, au représentant de la droite dure Abelardo de la Espriella.

Le président Petro, que la Constitution n'autorise pas à se représenter, a remis le drapeau du pays à la délégation qui disputera la Coupe du monde 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Lors de cette cérémonie, plusieurs joueurs sont apparus peu enthousiastes face au dirigeant, le saluant parfois très brièvement, attitude interprétée par certains internautes comme un affront.

James Rodriguez a eu pour conseiller juridique Abelardo de la Espriella, un avocat millionnaire qui a également représenté des paramilitaires impliqués dans la narcotrafic et est donné favori par les sondages en vue du second tour. Dans un communiqué publié vendredi, la Fédération a exprimé son rejet de 'toute manifestation d'agression, de harcèlement ou de disqualification dirigée contre les joueurs, leurs familles ou les membres de la délégation nationale'.

Après la cérémonie, l'équipe de Colombie s'est envolée pour les États-Unis où elle doit affronter la Jordanie en match amical avant ses débuts dans le Mondial, le 17 juin contre l'Ouzbékistan. Surnommé 'le Tigre', le candidat de la Espriella a pris l'habitude de faire campagne en portant le maillot jaune de l'équipe nationale de football, une utilisation dénoncée par la gauche. Jeudi, la justice lui a interdit d'utiliser ce vêtement comme 'symbole' de son parti politique et de sa campagne.

Lors de l'événement polémique de jeudi, Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire du pays, portait lui aussi le maillot de la sélection colombienne





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