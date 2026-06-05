La famille royale d'Angleterre est en deuil : Lady Pamela Hicks est décédée à 97 ans

La famille royale britannique est en deuil après la disparition de Lady Pamela Hicks, cousine du Prince Philip et l'avant-dernière des dames d'honneur de la reine Elizabeth II encore vivante.

La famille royale d'Angleterre est en deuil : Lady Pamela Hicks , cousine du Prince Philip , est décédée à 97 ans. Cette nouvelle est venue troubler le grand cercle de la famille royale britannique, qui voit disparaître un à un ses membres les plus éminents et anciens.

Lady Pamela Hicks, née Pamela Mountbatten, était l'avant-dernière des dames d'honneur de la reine Elizabeth II encore vivante. Elle était également la filleule du roi Alphonse XIII d'Espagne et du prince George, duc de Kent. Elle était mariée à Michael Hicks, et de leur union sont nés trois enfants : Edwina Victoria Louise Hicks, Ashley Louis David Hicks et India Amanda Caroline Hicks.

Elle était connue pour son esprit vif et son charme naturel, et elle a vécu une vie bien remplie. Elle a laissé un héritage incomparable, portant ses souvenirs avec légèreté et toujours avec humour. La famille royale britannique est en deuil, et les membres les plus éminents et anciens de la famille royale s'éteignent un à un.

Cette nouvelle est venue troubler le grand cercle de la famille royale britannique, qui voit disparaître un à un ses membres les plus éminents et anciens





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