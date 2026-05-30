La famille Marionneau prépare la saison des moules

La famille Marionneau, qui apprivoise les secrets de la mytiliculture à Charron depuis cinq générations, prépare la saison des moules. Leur chaland, L'Appel du large, navigue entre le continent et l'île de Ré, en Vendée.

La famille Marionneau , qui apprivoise les secrets de la mytiliculture à Charron depuis cinq générations, prépare la saison des moules. Leur chaland, L'Appel du large, navigue entre le continent et l'île de Ré, en Vendée.

Les six membres de l'équipe, dont les deux patrons Yann et Clément Marionneau, sont des professionnels chevronnés. Ils doivent déplacer les larves de moules captées sur des cordes de coco et de chanvre, et collecter trois tonnes de moules adultes pour les étals. La mission du jour est de déplacer le naissain et de collecter les moules adultes. Les Marionneau ont leur destin lié avec le mollusque bivalve depuis cinq générations.

Leur entreprise familiale, basée à Esnandes, compte un troisième frère, Baptiste. Les bouchots s'étalent sur 35 kilomètres d'un estran plat et protégé, depuis la baie de L'Aiguillon jusqu'à La Tranche-sur-Mer, au nord. Les moules de bouchot sont l'un des points forts de la zone de production. Agrippés à des pieux de bois, les mollusques prospèrent au rythme des marées, tantôt immergés, tantôt à l'air libre.

La moule de bouchot ne se récolte pas avant la fin juin. C'est sur les filières, à la sortie de la baie, que la moule de pleine mer est suffisamment charnue à cette période de l'année





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marionneau Mytiliculture Charron Moules Bouchots Filières

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bordeaux : les taxidermistes condamnés en appel pour avoir naturalisé des animaux protégésLa cour d’appel de Bordeaux a condamné deux taxidermistes à six mois de prison avec sursis pour détention, utilisation et vente d’espèces protégées sans autorisation

Read more »

Un appel aux habitants de Condé en Normandie pour lutter contre cette pollutionUne matinée pour ramasser les mégots est organisée à Condé-en-Normandie (Calvados), samedi 30 mai 2026. Une action qui a pour but de protéger l'environnement.

Read more »

Lutte contre le racisme: un appel lancé pour manifester le 21 juin à ParisPlusieurs personnalités de la culture, des militants de la culture et des élus de gauche ont appelé dans une tribune publiée dans plusieurs médias à manifester contre toutes les formes de discrimination et l'extrême droite le dimanche 21 juin à Paris. Le rassemblement devrait être dans la continuité...

Read more »

Edgar Morin, un appel pionnier à « la prise de conscience » sur le changement climatiqueLe philosophe et sociologue, mort à 104 ans, avait publié plusieurs livres sur l’écologie, thème qui lui tenait à cœur et sur lequel il a été précurseur parmi les penseurs français.

Read more »