La famille Dupouvoir : des passeurs de mémoire pour les parachutages de la Fière

La famille Dupouvoir vit au rythme des parachutages de la Fière, un rendez-vous devenu incontournable pour eux. Depuis plusieurs années, ils assistent aux parachutages avec passion et respect. Cette famille a choisi de privilégier des gestes simples mais symboliques pour commémorer l'événement.

La famille Dupouvoir vit au rythme des parachutages de la Fière, un rendez-vous devenu incontournable pour eux. Depuis plusieurs années, ils assistent aux parachutages avec passion et respect.

Cette famille a choisi de privilégier des gestes simples mais symboliques pour commémorer l'événement. Chaque année, ils se rendent au cimetière américain de Colleville-sur-Mer pour maintenir un lien avec les soldats tombés en 1944. Leur engagement est de transmettre l'histoire vivante des parachutages à leurs enfants et à la communauté. Ils nourrissent un rêve : celui de sauter un jour en parachute à La Fière, comme leurs amis américains





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