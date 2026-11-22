Tiffany et Ritsia Brou, sœurs de la victime, témoignent de la solidarité lors des marches blanches et expriment leurs craintes face à la montée du racisme en France suite à l'assassinat de Pengo Bossio Wangi le 23 octobre.

Pengo Bossio Wangi, âgé de vingt-six ans, a trouvé la mort dans les Yvelines le vingt-trois octobre dernier lors d'une attaque motivée par le racisme. Ses deux sœurs, Tiffany Brou et Ritsia Brou, ont témoigné de leur Sidération et de leur inquiétude quant à l'atmosphère sociale qui se détériore. La famille demande que la justice soit rendue pour cet acte violent qui a profondément marqué la nation.

Apprentissage tragique et premier choc familial

Tiffany Brou, la sœur aînée de la fratrie âgée de vingt-neuf ans, se trouvait en Corée du Sud au moment où la nouvelle est parvenue. C'est via la plateforme de vidéos TikTok qu'elle a appris le décès brutal de son frère cadet. Pengo Bossio Wangi, passionné de MMA, a été abattu pour le simple motif qu'il était noir, une tragédie survenue dans le contexte d'un attentat raciste majeur dans les Yvelines. Ce chocinitial a marqué le début d'un deuil difficile pour la famille dispersée géographiquement.

Also read Un policier raciste qui voulait « tuer des personnes de couleur » a été interpellé par la BRI... et la télé n’en a pas parlé

Témoignages de solidarité lors des marches blanches

Les manifestations de soutien ont offert un réconfort précieux aux deux sœurs, malgré la complexité émotionnelle de la situation. Ritsia Brou a décrit ces rassemblements comme un souffle d'air frais rempli de solidarité et d'amour. Elle a particulièrement été touchée par la vidéo intitulée Allô Pengo, diffusée sur les réseaux sociaux. Dans cet extrait, un vidéaste interpellait les passants pour leur demander de dire au revoir à la victime, déclenchant des réponses émouvantes promettant de continuer le combat contre l'injustice.

Tiffany Brou a également perçu une unité nationale significative depuis l'étranger. Elle souligne que les manifestations rassemblaient des personnes de toutes origines, âges et religions, et non uniquement les communautés directement concernées par les discriminations. Cette convergence a permis de sentir que la nation entière se sentait concernée par le drame. Cependant, elle note avec amertume que certaines pancartes portant le nom de son frère ont été saisies par la police lors de ces mobilisations publiques.

Advertisement

Craintes face à la normalisation de la haine

Malgré la solidarité affichée, les deux sœurs expriment une inquiétude croissante concernant l'évolution du climat social en France. Tiffany Brou se remémore les changements observés durant l'élection présidentielle de vingt-deux, où elle avait senti une montée de la violence et de la liberté de s'exprimer raciste. Ritsia Brou renchérit en affirmant que les individus n'ont plus peur d'exposer leur haine réelle depuis cette période charnière de l'histoire politique récente.

La famille estime avoir dépassé un palier de violence inédit, vivant désormais dans la peur constante. Cette angoisse les pousse même à envisager la possibilité de quitter le territoire national. Elles craignent que cette minorité raciste ne devienne de plus en plus violente, transformant un contexte sécuritaire déjà tendu en un danger permanent pour leur intégrité physique. Leur testimonium éclaire une fracture sociale profonde qui dépasse le cadre judiciaire de l'affaire.

Détails de l'attaque et perspectives judiciaires

L'assassinat de Pengo Bossio Wangi s'inscrit dans un périple meurtrier ayant duré douze kilomètres. L'auteur des faits, dont le nom n'est pas spécifié dans le texte source mais qui a été identifié par les enquêteurs, a ouvert le feu à cent vingt-huit reprises sur des passants. La plupart des victimes partageaient une couleur de peau différente de celle du tireur. Cet individu a déclaré avoir agi pour libérer la France, justifiant ses actes par une idéologie raciste explicite. Le bilan s'élève à vingt-six ans abattu et sept autres blessés, dont Ramatou D., âgée de douze ans.

Olivier Christen, le procureur national antiterroriste, a précisé que vingt-trois personnes supplémentaires sont considérées comme victimes psychologiques de cet attentat. Il a également indiqué qu'il manquait environ cent dossiers de victimes psychologiques à constituer, soulignant l'ampleur des dégâts collatéraux de cette attaque. Pour l'heure, Tiffany et Ritsia Brou maintiennent leur focus sur l'issue du procès. Ritsia attend avec impatience que la justice passe, tandis que Tiffany tente de préserver sa santé mentale en fermant les yeux sur les détails médiatiques, concentrée uniquement sur l'aboutissement judiciaire.