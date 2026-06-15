La famille de Christophe Gleizes demande son soutien pour la Coupe du monde 2026

La famille de Christophe Gleizes a organisé un point presse pour demander le soutien de la communauté des journalistes français pour le journaliste emprisonné en Algérie. Christophe Gleizes a été arrêté en mai 2024 pour un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) et a été condamné à sept ans de prison pour apologie du terrorisme.

La famille de Christophe Gleizes a organisé un point presse ce lundi en marge de la conférence de Didier Deschamps au Mondial 2026. Toujours emprisonné en Algérie , le journaliste français a reçu une accréditation de la Fifa et un beau soutien de ses confrères à la veille du match des Bleus contre le Sénégal.

La situation est la même depuis presque un an, a dit espérer que le Français de 37 ans obtienne cette grâce et puisse assister au Mondial. Ce lundi, et alors que Christophe Gleizes demeure enfermé en prison en Algérie, ses proches ont tenu à prendre la parole. La situation est la même depuis presque un an. Emprisonné entre quatre murs, il commence à trouver le temps long et il aimerait être parmi vous, journalistes sportifs.

C'est ici qu'il doit être, à sa place, a insisté son beau-père Francis Godard, dénonçant une opacité totale pour l'instant. Et la mère et le beau-père du journaliste de regretter encore : On n'a pas de retour, on envoie des messages divers et variés mais on n'a pas de retour. Christophe Gleizes a été arrêté en mai 2024 en Algérie dans le cadre d'un reportage sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK).

D'abord placé sous contrôle judiciaire, il a été incarcéré en juin 2025, après sa condamnation pour apologie du terrorisme à sept ans de prison. Ce lundi au-delà d'une question posée à sur la situation de leur confrère, les journalistes français présents à la conférence de presse des Bleus ont publiquement affiché leur soutien à Christophe Gleizes en brandissant des écharpes en son honneur.

La mobilisation, il la connaît, mais il nous dit que c'est un monde qui lui est devenu totalement abstrait maintenant, parce que depuis presque un an, il n'a plus de lien avec l'extérieur, ont regretté ses parents. Selon eux, le journaliste a perdu ses repères temporels car il ne voit rien venir. Je pense qu'il était un peu abattu, a reconnu sa mère.

Dans sa libération, Francis Godard n'a pas souhaité revenir dessus : Sur ce point, on aimerait passer à la suite puisqu'on s'est adressés à eux à de multiples reprises. Maintenant, donc on passe à la suite. On ne leur en veut pas. Christophe Gleizes a retiré en mars un pourvoi en cassation, dans l'espoir d'ouvrir la voie à une grâce présidentielle





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