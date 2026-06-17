Demi Moore continue de soutenir son ex-mari et sa femme Emma Heming. Emma Heming a révélé que la famille ne vit plus dans la même maison que Bruce Willis et que les gens jugent souvent ce qu'ils ne vivent pas.

La famille de Bruce Willis reste solidaire malgré la maladie de l'acteur. Demi Moore est toujours très présente et soutient son ex-mari et sa femme Emma Heming .

Dans son livre, Emma Heming revient sur les bouleversements de la maladie sur son couple et sur son rôle d'aidante auprès de Bruce Willis. L'annonce de la maladie a bouleversé le quotidien de la famille, mais Emma Heming n'a pas baissé les bras. Elle a multiplié les efforts pour prendre soin de son mari, protéger son intimité et soutenir son époux dans le nouveau chapitre de sa vie.

Demi Moore continue de rendre visite à Bruce Willis, un soutien indéfectible qui montre la solidarité de la famille. Emma Heming a également révélé que la famille ne vit plus dans la même maison que Bruce Willis, une annonce qui a suscité de vives réactions et critiques de la part des fans.

Cependant, Emma Heming a souligné que les gens jugent souvent ce qu'ils ne vivent pas et qu'ils ne savent pas ce qui se passe derrière les portes closes. La famille de Bruce Willis continue de lutter contre la maladie et de trouver des moyens de soutenir son époux





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bruce Willis Maladie Dégénérescence Fronto-Temporale Emma Heming Demi Moore Famille Solidaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bruce Willis atteint de démence : 'il est toujours très présent', sa femme, Emma Heming-Willis donne de ses nouvellesCe lundi 15 juin 2026, Emma Heming-Willis, la femme de Bruce Willis était invitée sur RTL, à l’occasion de la sortie de son livre intitulé 'Le voyage inattendu'. Elle a raconté à Marc-Olivier Fogiel le quotidien difficile de toute la famille, depuis le déclin cognitif de l’acteur.

Read more »

L’épouse de Bruce Willis donne des nouvelles de l’acteurAu micro de Marc-Olivier Fogiel, l’épouse de l’acteur Bruce Willis a donné des nouvelles de son mari et a évoqué son rôle d’aidante

Read more »

'Il n'a pas Alzheimer' : Emma Heming rétablit une vérité importante sur la maladie de Bruce WillisDans le podcast 'The Bossticks', lundi 15 juin 2026, Emma Hemin Willis est revenue plus en détail sur la maladie dont souffre Bruce Willis depuis plusieurs années. L'ex-mannequin a alors assuré que l'acteur de 71 ans avait encore toute sa mémoire.

Read more »

Emma Heming Willis se confie sur les réactions bouleversantes de ses filles face au diagnostic de Bruce Willis« À Mabel et Evelyn… » : face au diagnostic de Bruce Willis, Emma Heming se confie sur les réactions de ses filles tout en leur dédiant un message très fort.

Read more »