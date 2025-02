La famille d'un otage israélien enlevé en 2023 reçoit un signe de vie

La famille d'un otage israélien enlevé lors de l'attaque du Hamas en 2023 a reçu un signe de vie. Alon Ohel, 24 ans, est en vie mais blessé après 492 jours d'incertitude. Or Levy, un autre otage, a été libéré samedi et a rapporté qu'Alon était détenu dans des tunnels à Gaza. La famille d'Ohel appelle à une action urgente pour sa libération.

La famille d'un otage israélien enlevé le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du Hamas a déclaré dimanche 9 février avoir reçu la première indication qu'il était vivant, mais blessé, après la libération d'autres captifs de la bande de Gaza . Alon Ohel, 24 ans, a été enlevé lors de l'assaut des commandos du mouvement islamiste palestinien contre le festival de musique Nova, dans le sud d' Israël , il y a 16 mois.

\'Après 492 jours d'incertitude, nous avons reçu aujourd\'hui notre premier signe de vie : notre Alon est vivant. Il est blessé et ne reçoit aucun traitement médical\', a déclaré sa famille dans un communiqué publié par le Forum des familles d'otages. Détenu dans \'les tunnels à Gaza\', Alon Ohel est présumé avoir été capturé avec trois autres otages dont Or Levy, libéré par le Hamas samedi. \'Aujourd\'hui, nous avons été informés que depuis son enlèvement, Alon était détenu dans des tunnels à Gaza aux côtés d'otages récemment libérés\', précise sa famille. Alon, qui a eu 24 ans ce lundi, \'a survécu à l\'horreur jusqu\'à présent, mais il ne lui reste plus beaucoup de temps ! La libération des otages ne peut être retardée\', ajoute-t-elle. Elle exhorte le Premier ministre, Benjamin Netanyahu à faire \'tout ce qui est possible pour sauver Alon et tous les otages\'.16 otages libérés dans la première phase de la trêve Or Levy a été libéré à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, avec Ohad Ben Ami et Eli Sharabi, lors du cinquième échange contre des prisonniers palestiniens prévu par l\'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier à Gaza. Lors de leur remise à la Croix-Rouge, ils sont apparus frêles et décharnés, suscitant colère et inquiétude en Israël. Or Levy, 34 ans, assistait au festival Nova avec sa femme, Einav Levy, tuée dans l'attaque. Son état de santé, et celui d'Eli Sharabi, 52 ans - dont la femme et les deux filles ont été tuées le 7 Octobre - a été qualifié de \'mauvais\' par l'hôpital les soignant. La fille de Ohad Ben Ami a elle demandée instamment dimanche le retour de tous les otages, soulignant que son père, 56 ans, avait \'enduré des horreurs\'. Seize otages israéliens ont jusque-là été libérés de Gaza en échange de 765 prisonniers palestiniens. Cinq otages thaïlandais ont également été libérés hors du cadre de l'accord. Celui-ci prévoit le retour en Israël d'encore 17 otages, dont huit déclarés morts, avant début mars





