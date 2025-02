La Face Cach\u00e9e de l'IA: Les Travailleurs Africains Confront\u00e9s aux Conditions de Travail D\u00e9plorables dans la Mod\u00e9ration de Contenu

Le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle met en lumière les conditions de travail difficiles des travailleurs africains impliqués dans la modération de contenu en ligne. Le syndicat UNI Global Union dénonce le rythme effréné, le manque de soutien psychologique et l'exposition à des contenus violents pour un salaire dérisoire. L'impact croissant de l'IA sur le travail est également mis en lumière, avec une utilisation croissante de travailleurs africains pour le « data labelling ».

Le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle, qui se tient lundi et mardi au Grand Palais, a attiré l'attention sur les travailleurs humains impliqués dans la modération de contenu en ligne. Un stand du syndicat UNI Global Union, représentant les travailleurs africains du secteur technologique, met en lumière les conditions de travail difficiles rencontrées par ces travailleurs.

Selon Sonia Kgomo, ancienne modératrice travaillant à Nairobi pour une entreprise contractée par Meta, les travailleurs africains sont souvent confrontés à des contenus graphiques extrêmement perturbateurs, tels que des mutilations, l'exploitation humaine et des suicides, pour un salaire dérisoire de 2 dollars par heure. En comparaison avec les équipes européennes de modération qui traitent principalement des insultes et des propos homophobes, les travailleurs africains sont chargés d'une quantité disproportionnée de contenus violents et traumatisants. Sonia Kgomo souligne également le rythme effréné du travail, avec des heures supplémentaires non rémunérées et des plages horaires exigeantes, laissant peu de temps pour le repos et le soutien psychologique. Le syndicat UNI Global Union s'inquiète de l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail, notamment l'utilisation croissante de travailleurs africains pour le « data labelling » (étiquetage de données) qui alimente les modèles d'IA. Christy Hoffman, secrétaire générale de l'UNI, a exprimé son inquiétude lors d'une table ronde sur les risques que représente l'IA pour les travailleurs, soulignant le manque de consultation et de formation pour les travailleurs face aux changements technologiques. Cependant, un signal positif vient de la justice kenyane qui a décidé en octobre que Meta devait être jugée pour les conditions de travail de ses modérateurs dans le pays.





