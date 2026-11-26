Après 18 ans de succès, Annie Blanchais transmet la Fête des plantes de Bagnoles-les-Bains à Mildred Marteau. Cette cérémonie de novembre 2026 marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour l'événement végétal.

La Fête des plantes de Bagnoles, événement annuel majeur dédié au végétal et aux arts du jardin, change de mains après 18 ans d'existence et de succès. Cette transition officielle s'est matérialisée lors d'une cérémonie particulièrement émouvante qui s'est tenue le 18 novembre 2026, marquant ainsi la fin d'une ère historique pour l'association organisatrice Entre ville et jardin.

Transmission du flambeau à la nouvelle cheffe d'orchestre

Mildred Marteau succède à Annie Blanchais à la tête de l'événement pour les éditions futures. Mildred Marteau, qui est aussi policière municipale, a assuré la sécurité de la Fête des plantes durant toutes ces 18 années. Elle explique être aussi une grande passionnée de jardinage, ce qui fait d'elle la candidate idéale pour poursuivre cette belle aventure. La nouvelle présidente prendra ses fonctions avec la bienveillance de son prédécesseur.

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Annie Blanchais, aujourd'hui septuagénaire et ancienne professeure de danse, a décidé de mettre un terme à sa direction en raison de problèmes de santé et d'une fatigue importante. Elle souhaite lever le pied et laisser la place à une nouvelle énergie capable de gérer la complexité logistique de l'événement. La transmission a été conçue comme un passage de relais respectueux entre deux femmes engagées.

Des dons pour soutenir les causes locales et solidaires

Lors de cette cérémonie exceptionnelle, l'association Entre ville et jardin a décidé de soutenir quatre associations partenaires avec des dons financiers significatifs. Cette démarche vise à perpétuer l'esprit de partage et de solidarité qui a animé les organisatrices pendant de nombreuses années. Ces contributions illustrent l'ancrage local et solidaire de la manifestation dans le territoire bagnolais.

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L'Association des Bonsaïstes de Bagnoles a reçu 2 000 euros en remerciement de leur présence durant toutes ces années. Le président de cette association a salué le voyage végétal en Asie organisé lors de l'édition de juin 2026, qui avait été une thématique complice entre les deux structures. Il a remis un bonsaï orme de Chine à Annie Blanchais en signe de gratitude. Cette somme aidera à financer le congrès national que l'association organisera à Bagnoles en octobre 2027.

Un autre don significatif a été annoncé pour soutenir la recherche contre le cancer et les femmes du territoire. Les fonds serviront à financer les consultations de gynécologues juniors en projet au Centre territorial de santé. Ce projet est mené en lien avec le professeur Rouzier du centre hospitalier de Baclesse. Annie Blanchais a souligné l'importance de soutenir ceux qui se mobilisent pour cette cause majeure de santé publique.

Les débuts humbles et l'essor d'un rendez-vous incontournable

La Fête des plantes a fait ses premiers pas en 2007 dans le Jardin Retiré d'Annie et Laurent Blanchais, situé avenue Robert-Cousin. Cet espace bucolique de 2 500 mètres carrés a vu naître cette initiative menée par Annie Blanchais et cinq autres femmes, dont sa fille Emilie. Durant une ou deux années, les organisatrices ont proposé des visites dans le cadre de l'opération Rendez-vous aux jardins. L'événement comptait alors quelques exposants et a connu un succès immédiat.

Face à l'engouement du public, il a fallu trouver un site plus vaste pour accueillir les visiteurs. Le rendez-vous s'est alors installé dans le parc arboretum du château, sous la houlette du maire de l'époque. Depuis, le souci de la perfection des organisatrices a fait de ce rendez-vous annuel une manifestation de haute tenue. Elle rassemble des exposants de qualité et plusieurs milliers de visiteurs en deux jours.

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Continuité et perspectives pour l'édition 2027

Même si la vie de l'association Entre ville et jardin arrive à son terme, l'événement ne s'arrête pas. L'équipe actuelle prépare déjà la première édition de La fête des plantes et du potager pour les 5 et 6 juin 2027. Mildred Marteau assumera pleinement la direction de cette nouvelle étape. Elle cherchera à dénicher encore ces producteurs et créateurs rares qui tenaient tant à cœur aux fondateurs.

Annie Blanchais restera présente auprès de Mildred Marteau en tant que conseillère et amie. Elle souhaite transmettre son expertise et son regard passionné pour garantir la qualité de la suite. Cette transition douce permet de s'assurer que la pérennité de l'événement est assurée. La communauté peut se réjouir de cette suite donnée à 18 années d'engagement associatif intense.