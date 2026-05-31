La fête des mères : une tradition française riche d'histoire

La fête des mères est célébrée ce dimanche 30 mai en France. Mais savez-vous d'où vient cette tradition ? Découvrez l'origine de la fête des mères et les moments clés de son histoire.

Ce dimanche, la France célèbre la fête des mères . Mais connaissez-vous l'origine de cette tradition ? La Dépêche vous en dit plus. La fête des mères est une occasion pour les familles de montrer leur reconnaissance et leur amour envers leurs mères, que ce soit en personne, au téléphone ou en visioconférence.

La première fête des mères en France a été organisée en 1906 dans le village d'Artas, en Isère, en l'honneur des mères de famille nombreuses. Par la suite, en 1918 à Lyon, la "Journée des mères" a été créée. En 1926, le Conseil supérieur de la natalité a proposé la création officielle d'une "Journée des mères" par le gouvernement d'Aristide Briand, lors de laquelle des femmes recevaient des médailles de la famille française.

Contrairement à une idée reçue, la fête des mères n'a pas été créée par le régime de Vichy. En réalité, le maréchal Philippe Pétain a récupéré cette tradition et l'a systématisée en demandant aux écoles de préparer "la journée des mères" dans le cadre de son idéologie "Travail, famille, patrie".

La loi promulguée par le président de la République Vincent Auriol en 1950 a fixé la date de la fête des mères au dernier dimanche de mai, ou au premier dimanche de juin si la date coïncide avec la Pentecôte. Récemment, une carte confectionnée en 1963 pour la fête des mères a été découverte par hasard et son auteur a été retrouvé grâce à un appel sur les réseaux sociaux.

Vous vous demandez peut-être pourquoi la France célèbre la fête des mères deux semaines plus tard que la plupart des autres pays





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