La Fête de la Musique se prépare à faire son grand retour à Paris, avec une programmation riche et variée qui fera le bonheur des musiciens et des spectateurs. Pour cette édition 2026, la place de la Bastille s'annonce comme l'un des grands points de ralliement de la soirée, avec une scène gratuite installée par Spotify qui accueillera Tiakola, Ronisia, Miki et RnBoi.

La Fête de la Musique se prépare à faire son grand retour à Paris , avec une programmation riche et variée qui fera le bonheur des musiciens et des spectateurs.

Pour cette édition 2026, la place de la Bastille s'annonce comme l'un des grands points de ralliement de la soirée, avec une scène gratuite installée par Spotify qui accueillera Tiakola, Ronisia, Miki et RnBoi. Cette affiche pensée pour attirer un large public, entre rap, R'n'B, sonorités afro et énergie club, sera accessible librement et gratuitement, dans la limite des places disponibles. Mieux vaudra donc arriver tôt pour profiter pleinement de l'ambiance.

Pour ceux qui préfèrent vivre la Fête de la Musique dans une salle mythique, France Inter reprend ses quartiers à l'Olympia, où Ino Casablanca, Chilly Gonzales et Makala seront en scène. La soirée s'installe également chez Joe & The Juice, avenue Kléber, dans un espace annoncé plus grand pour accueillir une programmation électro très attendue. Busy P, So Me, Address Hymen, Blasé et Jwles devraient se succéder aux platines de 17 h à 22 h.

Dans le Marais, Dover Street Market profite de la Fête de la Musique pour ouvrir sa cour à une soirée au croisement de la mode, du son et de la culture urbaine. Le concept store, installé à Paris depuis 2024, confie cette édition à deux figures bien identifiées : Stéphane Ashpool et A$AP Nast. De 15 h à 19 h, JazzPool et P.D. P Soundystem assureront les performances dans la cour de l'établissement, rue des Francs-Bourgeois.

La Block Party fait partie des rendez-vous qui donnent à la Fête de la Musique son énergie la plus urbaine. Pour sa quatrième édition, l'événement soutenu par Super Bock investit plus de 50 lieux dans la capitale, de midi jusqu'à 4 h du matin. Autant dire qu'il sera difficile de passer à côté. La programmation traverse plusieurs scènes contemporaines, entre afro, rap, house, techno et musiques club.

Les événements se déploieront dans différents quartiers, avec notamment Ricky Bishop et Maureen annoncés au Jardin des Traverses, dans le 18ᵉ arrondissement. Dans le 10ᵉ arrondissement, la Cour des Petites Écuries devrait elle aussi faire le plein. Gertrude, Omizs et Red Sauce s'associent pour une block party en plein air, installée dans l'un des passages les plus animés du quartier. Au bord du canal Saint-Martin, Havaianas donnera à la Fête de la Musique des accents brésiliens.

La marque investit le Point Éphémère de 17 h à 22 h avec un événement pensé comme une escale festive, entre musique, activations lifestyle et ambiance détendue au bord de l'eau. À Pigalle, Crocs s'associe à Courir pour un événement gratuit au cœur du 9ᵉ arrondissement. Pour une Fête de la Musique plus douce, direction le jardin de l'Institut suédois, dans le 3e arrondissement





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