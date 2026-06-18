Quatre jeunes de Saint-Saëns forment le groupe The Death Road to Valhalla et se produiront à la Fête de la musique. Ils ont entre 14 et 18 ans et sont unis par la même passion : la musique.

La Fête de la musique à Saint-Saëns : quatre jeunes montent un groupe à l'Espace jeunes. Malone, Morgan, Lohann et Gabrielle forment le groupe The Death Road to Valhalla et se produiront à la Fête de la musique à Saint-Saëns .

Ils ont entre 14 et 18 ans et sont unis par la même passion : la musique. Ensemble, ils forment le groupe The Death Road to Valhalla. Au départ, Malone a exprimé son souhait de faire de la musique à Corentin au sein de l'Espace jeunes. Lorsqu'il a lancé cette idée, son ami Lohann lui a proposé de le rejoindre.

Ensemble, ils ont commencé à jouer de la guitare et de la basse. Puis un jour, Corentin a proposé aux deux jeunes garçons de former un groupe pour se produire lors de la Fête de la musique. Deux, ils sont passés à quatre. Morgan les a rejoints à la guitare et Gabrielle est devenue leur chanteuse.

Si, comme dans tout groupe, les répétitions ne sont pas toujours faciles et que des tensions peuvent se faire ressentir, l'envie et la motivation sont toujours là. Le référent de l'Espace jeunes est fier d'eux et pense qu'ils ont de bonnes chances de réussir. Les jeunes ont également un projet pour enregistrer leur premier album dans le studio de l'Espace jeunes. Ils espèrent pouvoir enregistrer leur premier album, ici, dans ce studio.

En tout cas, on en a envie. Des jeunes qui souhaitent composer leurs propres titres. Et pour les accompagner dans cette aventure, Corentin va les aider à postuler au dispositif. Le but est d'acquérir le matériel nécessaire à leur pratique pour qu'ils n'aient plus à transporter par exemple leurs instruments en cours avant de se réunir ici





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