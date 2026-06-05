La fête de la brebis de Réquista célèbre l'élevage ovin et son rôle central dans l'identité et l'économie locale

La 29e édition de la fête de la brebis à Réquista met en lumière l'importance de l'élevage ovin sur ce territoire du Sud-Ouest, où la filière roquefort et le marché ovin national structurent l'activité économique. Un événement qui cherche à attirer les jeunes générations face aux défis du renouvellement des exploitants agricoles.

Dimanche, Réquista accueillera comme chaque année plusieurs milliers de visiteurs à l'occasion de la traditionnelle fête de la brebis . Un rendez-vous pensé pour célébrer l' élevage ovin , une agriculture qui rythme la vie de ce territoire depuis de nombreuses générations.

À Réquista, la brebis est partout. Dans les prairies environnantes bien sûr, au sein des allées du marché ovin - le deuxième plus important du pays -, mais aussi au cœur de ce bourg de 1 924 habitants. Comme un symbole, l'animal prend place devant la mairie, où, à l'instar du taureau de Laguiole, emblème de l'Aubrac, une statue en bronze de 200 kg représentant une mère allaitant son agneau vient immortaliser cette fierté du Réquistanais.

Dimanche et pour la 29e fois, l'heure sera à la célébration de cette identité si particulière. La fête de la brebis, son défilé de chars, le passage du troupeau dans les rues de la commune ou encore son repas prisé viendront animer Réquista. Un événement qui revêt une importance toute particulière localement. C'est la première économie du territoire.

Sans les brebis, Réquista n'aurait rien à voir avec ce qu'elle est ! , en sourit même le maire de la commune, Michel Laurens. Depuis des générations, l'élevage ovin a non seulement façonné ce territoire, mais aussi grandement contribué à son développement. Avec, d'abord, de très nombreuses exploitations.

Selon l'Insee, à l'échelle de la communauté de communes du Réquistanais, 551 des 2 037 emplois occupés sont dans le secteur agricole, soit le principal cadre d'activité. Le territoire de 5 500 âmes serait même peuplé de 72 500 brebis ! Plaçant ce canton comme le plus moutonnier de France. , ajoute Michel Laurens.

C'est paradoxal, mais ce qui a fait notre force, c'est notre éloignement. On est à 50 kilomètres d'Albi et de Rodez, il a fallu se développer, estime l'édile, ancien président du comité organisateur de la fête de la brebis. Ce n'est d'ailleurs pas anodin si Lactalis, leader dans la production de roquefort avec sa marque Société, a décidé d'implanter l'une de ses fromageries à l'entrée du bourg.

À cela, il faut ajouter la présence de plusieurs entreprises de vente de matériel agricole ou encore la tenue du salon professionnel Provinlait, réunissant les acteurs nationaux de cette agriculture à Réquista. La filière roquefort a permis au territoire de se développer. Et par la suite, de la concurrence est arrivée, ce qui a tiré les prix du lait vers le haut.

Au cœur de l'aire de production du roi des fromages, qui s'étend de l'Aude au sud-ouest jusqu'à la Lozère au nord-est, pour les éleveurs réquistanais, l'activité s'est naturellement orientée vers la vente du lait. Mais peu à peu, les choses changent et cet or blanc sert parfois à bonifier des fromages bien éloignés des causses et ségalas aveyronnais, comme au Pays basque ou en Corse. 31 000 bêtes ont transité par le marché ovin en 2025.

Cette évolution se retrouve au marché ovin de Réquista. Longtemps, il a occupé une place centrale, mais peu à peu, sa position évolue, certains agriculteurs préférant vendre leur bétail directement sur leur exploitation plutôt que de participer à cette échéance. , livre Jean-Michel Recoules, en charge de cette plateforme. Il y a plus de 20 ans, la barre des 100 000 ovins pouvait être franchie.

, poursuit-il. Ce temps fort organisé tous les lundis matin à l'espace Marcel-Raymond-Souchon donne le ton sur le prix de vente des brebis réformées, agneaux et agnelets dans le reste du pays. Alors, pour conserver sa place de deuxième marché ovin le plus important de France, celui-ci évolue. Il y a d'abord eu le passage à une vente aux enchères dite à la criée, via un système informatique.

Puis, en octobre 2024, le marché, alors détenu par la commune, est passé sous le statut de Société d'économie mixte associant la municipalité (qui détient 51,68 % des parts) aux éleveurs et aux négociants (24,16 % chacun). Ceci a permis la mise en place d'une garantie de paiement, raccourcissant les délais. , résume Jean-Michel Recoules. Une nécessaire évolution dans un monde agricole en mutation.

Car à l'image du marché, le territoire est aussi bousculé par les grands défis qui font face au milieu rural. En premier lieu celui du renouvellement des générations, alors que ces vingt dernières années, le nombre d'exploitations agricoles est passé de 16 000 en 1988 à 7 600 en 2020 dans le département. Et Réquista n'échappe pas à ce constat. Maintenir l'existant est déjà un beau défi.

On doit attirer des repreneurs, c'est pour cela que l'on doit mettre en avant notre territoire et se rendre attrayants, livrent d'une même voix Michel Laurens et Jean-Michel Recoules. Ça tombe bien, c'est tout l'objectif de la fête de la brebis ! Si l'élevage ovin demeure un marqueur économique et identitaire fort pour le Réquistanais, son modèle est en constante évolution





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