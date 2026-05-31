La fête à Paris après la victoire du PSG en Ligue des champions

Les supporters du PSG ont célébré leur victoire en Ligue des champions dans les rues de Paris, offrant des moments touchants et festifs. Une grand-mère a été acclamée et dansée avec les fans, tandis que les célébrations se sont déroulées sur le Champ-de-Mars et à l'Elysée.

Après avoir remporté la Ligue des champions, les supporters du PSG ont célébré leur victoire dans les rues de Paris. Une scène touchante a été relayée sur les réseaux sociaux, montrant des fans parisiens célébrant la deuxième étoile avec une grand-mère qui passait par là.

Accompagnée sur plusieurs dizaines de mètres, la dame âgée a été chaleureusement acclamée par le groupe de fans, maillots du PSG sur le dos. Le joyeux attroupement a chanté 'Et pour mamie allez allez! Et pour Mireille allez allez!

' tout en dansant avec elle dans les rues de la capitale. Ce moment spontané a fait chaud au cœur et est devenu l'une des plus belles images des célébrations à Paris. En plus de cette scène attendrissante, la fête à Paris a livré son lot de liesse et d'images positives après le back-to-back en Ligue des champions.

Les supporters du PSG étaient prêts à célébrer leur victoire, même en portant des masques de ski dans les rues de la capitale. La joie collective était à la hauteur de l'exploit et les fans étaient impatients de fêter leur troisième étoile en 2027. Le PSG a également annoncé la mise en vente d'un maillot 'deux étoiles' pour célébrer leur sacre en Ligue des champions.

Les célébrations se sont déroulées sur le Champ-de-Mars et à l'Elysée, où les doubles champions d'Europe ont présenté le trophée à leurs supporters





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