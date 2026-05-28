La Fête à la Brigade, une journée de musique, arts et découvertes au Fort de Mons-en-Barœul

La Fête à la Brigade, organisée par la Brigade des Tubes, est une journée de musique, arts et découvertes au Fort de Mons-en-Barœul. Avec 40 projets annoncés, le lieu vibrera aux sons de la Brigade des Tubes et de nombreuses autres formations invitées. Cet événement multiculturel a pour objectif de révéler un talent caché ou présenter une autre formation musicale.

La Fête à la Brigade revient ce samedi 30 mai au Fort de Mons-en-Barœul. Le lieu vibrera aux sons de la Brigade des Tubes pour une journée qui s’annonce riche en découvertes .

La Brigade des Tubes vous donne rendez-vous ce samedi 30 mai au Fort de Mons-en-Barœul à l’occasion de la Fête à la Brigade. 40 projets annoncés, Fort de Mons assurés par la Brigade des Tubes, mais également par de nombreuses autres formations invitées comme la Fanfare des dipsodes, le Piston Bière Orchestra ou encore le trio de ukulélés. Pour tous les publics, à l’image de BloOp qui mêle sciences, musique et lumière, ou d’une performance surprise alliant clown diaboliste et danse contemporaine.

Néée en 2003 du rêve fou de quelques saxophonistes de mêler musiciens chevronnés et novices, la Brigade des Tubes compte aujourd’hui plus de 100 membres. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont vu les choses en grand. Les membres de la fanfare ont : musicaux, mais aussi artistiques, culturels et citoyens. Cet événement multiculturel a pour objectif de révéler un talent caché ou présenter une autre formation musicale.

Lieu : Fort de Mons, 28 rue de Normandie à Mons-en-Barœul (accessible via l’arrêt de métro Fort de Mons). Grave accident sur l’A10, Patrick Bruel invité à annuler son concert au Zénith... L’info à midi en Île-de-France Seine-et-Marne : 'Les voleurs ne volent pas ce qu'ils ne voient pas', sa société a développé un système anti-squat Une Bordelaise sort 1,5 million d'euros pour racheter des bâtiments à Lormont et se fait doubler par Bordeaux Métropole





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