La dynastie des Bourbon des Deux-Siciles au cœur d'une querelle d'héritage de fortune et de scandal

La famille Bourbon des Deux-Siciles, dont est issue Maria Carolina, la compagne du président du RN Jordan Bardella, se trouve au cœur d'une querelle d'héritage de la fortune familiale. Le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles accompagnait ses époux et leurs deux filles au 2 février 2019, dans le but de faire revivre cette dynastie royale par une dispute de succession touchant la fortune et aux scandales disparus des décennies passées.

Le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles aux côtés de son épouse Camilla Crociani et de leurs deux filles, Maria Carolina et Maria Chiara, le 2 février 2019.

La dynastie des Bourbon des Deux-Siciles refait parler d'elle à travers une querelle d'héritage mêlant fortune et scandale ancien. Héritière désignée depuis 2016, Maria Carolina, compagne de Jordan Bardella, le président du RN, incarne désormais la continuité féminine de cette lignée royale. La famille Bourbon des Deux-Siciles dont est issue Maria Carolina, la compagne du président du RN Jordan Bardella, se retrouve au cœur d'une querelle d'héritage de la fortune familiales...





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