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La Dordogne engage un premier train de mesures pour préserver la ressource en eau face à la canicule

Environnement News

La Dordogne engage un premier train de mesures pour préserver la ressource en eau face à la canicule
DordogneCaniculeRessource En Eau
📆5/30/2026 7:54 AM
📰sudouest
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La Dordogne engage un premier train de mesures pour préserver la ressource en eau face à la canicule. Les cours d'eau de la Dordogne sont réglementés, et les prélèvements d'eau sont limités ou interdits en fonction de leur niveau de risque.

La Dordogne engage un premier train de mesures pour préserver la ressource en eau face à la canicule. Les cours d'eau de la Dordogne sont réglementés, et les prélèvements d'eau sont limités ou interdits en fonction de leur niveau de risque.

La préfecture prend des mesures pour protéger les ressources en eau, notamment en interdisant les prélèvements d'eau dans les cours d'eau en crise. Les bassins de la Dordogne sont classés en fonction de leur niveau de risque, avec le Céou aval et l'Eyraud en vigilance, la Belle, le Cern et le Vern en alerte, et le Céou amont, la Gardonnette, l'Escourou et la Bournègue en alerte renforcée. Le Boulou est en crise.

La préfecture limite les usages des eaux superficielles à compter du samedi 30 mai, à 8 heures. Les entreprises industrielles et agricoles prélevant plus de 10 000 m³ d'eau par an sont limitées dans leurs prélèvements d'eau, ainsi que les prélèvements à usage d'irrigation agricole. L'interdiction totale de prélèvement est prévue au niveau crise, sauf dérogation spécifique

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Dordogne Canicule Ressource En Eau Prévention Protection De L'environnement

 

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