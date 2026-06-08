Stéphane et sa mère Seynabou se sont confiés sur leur expérience dans les colonnes du Parisien. Ils ont raconté comment Seynabou a réagi lorsqu'elle a appris que Stéphane allait se marier avec Estelle.

La dixième saison de Mariés au premier regard s'achève en beauté avec deux épisodes spéciaux. Stéphane et sa mère Seynabou se sont confiés dans les colonnes du Parisien sur leur expérience.

Ils ont raconté comment Seynabou a réagi lorsqu'elle a appris que Stéphane allait se marier avec Estelle. Elle a d'abord cru que c'était une plaisanterie et a même fui en voyant les caméras. Mais finalement, elle a accepté l'aventure et a même participé à la cérémonie de mariage. La famille de Stéphane a également été impressionnée par la réaction de Seynabou, qui a fini par faire un malaise lors de la cérémonie.

Mais heureusement, tout s'est bien passé et la soirée de mariage a été un succès. Les internautes ont beaucoup ri de la scène où Seynabou a fui en voyant les caméras, et ont comparé sa vitesse à celle d'Usain Bolt. Stéphane a également expliqué que sa mère avait peur du regard de la famille de la mariée, mais qu'elle a finalement accepté l'aventure.

La saison 10 de Mariés au premier regard s'est terminée en beauté, avec deux épisodes qui ont permis aux téléspectateurs de découvrir la fin de l'aventure de Stéphane et Estelle





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