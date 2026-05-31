La divination, une pratique ancrée dans les traditions mossi

Au Burkina Faso, la divination est une pratique courante qui permet aux habitants de chercher des réponses à leurs préoccupations. Les devins utilisent des coquillages, du sable ou des pièces pour interpréter des situations souvent jugées inexplicables. Cette pratique est ancrée dans les traditions mossi et est transmise de génération en génération. Les motifs de consultation sont variés, allant des maladies persistantes aux échecs à répétition. Les devins jouent également un rôle important dans l'organisation sociale en intervenant comme conseillers et médiateurs. Si la divination est bien ancrée en milieu rural, elle suscite davantage de débats dans les villes, où certains y voient une pratique légitime liée aux réalités culturelles, tandis que d'autres préfèrent une approche fondée sur le travail et la rationalité.

Les cauris sont des coquillages qui, en Afrique de l'Ouest, servent à la composition de talismans protecteurs et sont utilisés pour prédire l'avenir. Dans plusieurs localités du Burkina Faso , de Ziniaré à Boulsa en passant par le Sanmatenga, la scène est familière.

Des hommes et des femmes se rendent chez un devin pour chercher des réponses à leurs préoccupations. Contrairement aux consultations médicales ou religieuses classiques, ici, les réponses sont cherchées à travers des pratiques divinatoires. Cauris, sable ou jet de pièces. Ces éléments servent de support pour interpréter des situations souvent jugées inexplicables.

La divination fait partie intégrante des traditions mossi. Elle repose sur un savoir ancien, transmis de génération en génération ou, selon les praticiens, reçu à travers un appel spirituel. Les motifs de consultation sont variés. Maladies persistantes, tensions familiales ou encore échecs à répétition.

Pour certains, le recours au devin intervient lorsque les solutions classiques semblent inefficaces. Gomnéwendé Prince Gérard Ramdé raconte avoir consulté pour son grand frère, marié depuis plus de dix ans sans enfant. Selon le devin, le problème serait lié à une promesse non tenue faite à un fétiche par le père.

"Trois mois après, la femme est tombée enceinte. Aujourd'hui, ils ont plusieurs enfants", témoigne-t-il. Au-delà de la recherche de solutions individuelles, les devins jouent aussi un rôle dans l'organisation sociale. Dans la société mossi, ils interviennent comme conseillers, médiateurs et parfois garants des pratiques coutumières.

"Le rôle des chefs coutumiers et traditionnels dans la prévention et la gestion des conflits et dans la consolidation de la cohésion sociale" est important, souligne leur importance dans la gestion des affaires communautaires. "Pour certaines décisions, notamment liées aux lieux sacrés ou aux sacrifices, il est nécessaire de consulter un devin afin d'anticiper et de protéger la communauté", ajoute-t-il. Si la divination reste bien ancrée en milieu rural, elle suscite davantage de débats dans les villes.

Certains jeunes y voient une pratique légitime, liée aux réalités culturelles. D'autres, en revanche, privilégient une approche fondée sur le travail et la rationalité.

"Je ne crois pas à tout ça parce que moi, je crois à l'effort. Je crois au travail qui est la clé du développement, la vraie consultation, en fait", estime Sankara Yacouba. Malgré ces divergences, la divination continue d'exister aux côtés d'autres systèmes de pensée. Elle s'inscrit dans une dynamique où traditions et modernité cohabitent, traduisant un besoin constant de comprendre et d'anticiper les événements de la vie.

Au Burkina Faso, la consultation chez les devins reste ainsi une pratique vivante, reflet d'un héritage culturel qui continue de s'adapter aux réalités contemporaines





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