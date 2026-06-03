La disparition de Lyhanna : le maire de Fleurance accuse l'État d'abandonner les victimes et les gendarmes

Le maire de Fleurance, Grégory Bobbato, a dénoncé les critiques visant la gendarmerie et a accusé l'État d'abandonner les victimes et les gendarmes. Il a souligné que la priorité reste la recherche de la disparue et a appelé les maires de France à dire 'stop' à un système qui n'offre qu'un 'soutien de façade' et multiplie les enquêtes administratives sans accompagnement des victimes.

La disparition de Lyhanna, une collégienne de 11 ans, a déclenché la colère du maire de Fleurance, Grégory Bobbato. Il accuse l' État d'abandonner les victimes et les gendarmes, et dénonce la lenteur et le manque de soutien des autorités supérieures.

Le maire a laissé éclater sa colère lors d'une déclaration ce mercredi soir, dans laquelle il a critiqué les critiques visant la gendarmerie. Il a souligné que les gendarmes présents jour et nuit à Fleurance, ainsi que le soutien d'élus, ont permis à la commune de ne pas être isolée. Le maire a appelé les maires de France à dire 'stop' à un système qui n'offre qu'un 'soutien de façade' et multiplie les enquêtes administratives sans accompagnement des victimes.

La priorité reste la recherche de la disparue, avant toute logique de politique politicienne ou de désignation de 'faux coupables'. Derrière cette affaire, c'est tout un territoire et des parents qui ont perdu le sommeil depuis six jours. Le maire a déclaré qu'il ne savait pas quand se retireraient les effectifs de gendarmerie actuellement à l'œuvre. La procureure a annoncé que trois procédures anciennes concernent le suspect, Jérôme B. Le maire de Fleurance a dénoncé les critiques visant la gendarmerie.

Il a souligné que les gendarmes présents jour et nuit à Fleurance, ainsi que le soutien d'élus, ont permis à la commune de ne pas être isolée. Le maire a appelé les maires de France à dire 'stop' à un système qui n'offre qu'un 'soutien de façade' et multiplie les enquêtes administratives sans accompagnement des victimes





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Disparition De Lyhanna Maure De Fleurance Gendarmerie État Victimes Soutien De Façade

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : l'angoisse et la mobilisation persistent à FleuranceAu lendemain de la mise en examen du principal suspect, la population de Fleurance continue de vivre sous le choc après la disparition de Lyhanna, 11 ans, et organise des recherches citoyennes. Entre espoir et peur, les habitants tentent de faire face au traumatisme.

Read more »

Disparition de Lyhanna: 'La justice n'a pas fait son travail', déplore un habitant de Fleurance dans le GersVIDÉO - Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Lyhanna, une adolescente de 11 ans disparue depuis vendredi dans le Gers. Un homme de 41 ans a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire.

Read more »

Disparition de Lyhanna: la procureure fait état de 'trois procédures' précédentes visant le suspectLors d'une conférence de presse ce mercredi, la procureure de la République d'Auch a fait état de 'trois procédures' anciennes concernant le suspect, Jérôme Barella. Deux ont été classées sans suite.

Read more »

Disparition de Lyhanna: le maire de Fleurance appelle 'à dire stop à un système qui n'apporte qu'un soutien de façade'VIDÉO - Disparue depuis le 29 mai 2026 à Fleurance dans le Gers, Lyhanna, 11 ans, reste introuvable malgré plusieurs jours de recherche. Jérôme Barella, un homme de 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire.

Read more »