La disparition de Lyhanna dans le Gers : une affaire qui suscite de nombreuses inquiétudes

La jeune fille de 11 ans est introuvable depuis sa disparition à Fleurance, dans le Gers. Les recherches menées par les gendarmes, les citoyens et les chasseurs n'ont encore rien donné. Le principal suspect, Jérôme Barella, qui a pris Lyhanna à bord de sa voiture, a gardé le silence face à la justice.

La disparition de Lyhanna dans le Gers est un cas qui a suscité de nombreuses inquiétudes et interrogations. La jeune fille de 11 ans est introuvable depuis sa disparition à Fleurance , dans le Gers .

Les recherches menées par les gendarmes, les citoyens et les chasseurs n'ont encore rien donné. Le principal suspect, Jérôme Barella, qui a pris Lyhanna à bord de sa voiture, a gardé le silence face à la justice. Il a été mis en examen et écroué. La famille de Lyhanna est en état de choc et demande des explications.

Le maire de Fleurance s'est mobilisé pour soutenir les recherches et a accusé l'État d'abandonner les victimes et les gendarmes. La justice est mise en cause dans cette affaire et des questions sont posées sur la lenteur des procédures. La disparition de Lyhanna est un cas qui a touché le cœur de la population et qui continue à susciter de nombreuses inquiétudes





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Disparition De Lyhanna Gers Fleurance Jérôme Barella Justice

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : les parents dans l'inquiétude, le suspect jamais entenduLa disparition de Lyhanna dans le Gers a pris une nouvelle tournure avec l'arrestation de Jérôme B., placé en détention provisoire depuis lundi. Le suspect est accusé de deux viols sur mineures de moins de 15 ans, dont une plainte déposée mercredi dernier à Auch et une autre datant d'août 2025. Cependant, il n'a toujours pas été entendu pour cette dernière affaire. Les recherches pour retrouver Lyhanna se poursuivent ce mercredi matin dans la commune de Fleurance et les alentours, avec près de 180 gendarmes épaulés d'une cinquantaine de chasseurs.

Read more »

Disparition de Lyhanna dans le Gers : les dysfonctionnements judiciaires pointés du doigtL'analyse de Guillaume Farde, consultant Police-Justice, révèle des lacunes dans le traitement des plaintes concernant le suspect Jérôme Barella, mis en examen pour l'enlèvement de Lyhanna, 11 ans, toujours portée disparue. Malgré un passé marqué par des accusations de violences sexuelles sur mineurs, plusieurs plaintes ont été classées sans suite ou ont subi des lenteurs administratives. L'expert évoque des manques de moyens, une coordination insuffisante entre services et des procédures obsolètes, soulignant que des alertes multiples n'ont pas conduit à une intervention rapide, ce qui soulève des questions sur la capacité du système judiciaire à protéger les mineurs.

Read more »

Disparition de Lyhanna dans le Gers : les confidences poignantes d'une camarade de classeCinq jours après la disparition de Lyhanna, l'émotion reste vive au collège de Fleurance (Gers). Une camarade de classe et sa mère racontent comment ce drame a bouleversé leur quotidien et marqué durablement toute une communauté.

Read more »

Disparition de Lyhanna dans le Gers : les interrogations sur l'efficacité de la justiceLa disparition de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans, dans le Gers a mis en cause la lenteur de la justice. Les antécédents judiciaires du suspect Jérôme Barella, visé par trois plaintes pour viols sur mineures, soulèvent des questions sur l'efficacité de l'appareil judiciaire.

Read more »