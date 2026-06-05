La disparition de Lyhanna dans le Gers : un scandale national

La disparition de Lyhanna a mis en lumière de graves défaillances dans la chaîne judiciaire. Malgré plusieurs signalements visant Jérôme Barella, il n'a jamais été entendu dans le cadre de ces affaires.

La disparition de Lyhanna dans le Gers a provoqué un scandale national en raison de graves défaillances dans la chaîne judiciaire. Malgré plusieurs signalements visant Jérôme Barella depuis 2017, il n'a jamais été entendu dans le cadre de ces affaires.

Le corps d'un enfant a été retrouvé dans un hangar agricole, porteur de vêtements similaires à ceux de la collégienne enlevée. La procédure judiciaire à l'encontre de Jérôme Barella est jugée tout à fait inacceptable par Gérald Darmanin. Les parents de Lyhanna sont ravagés de douleur et la France entière assiste à une série de couacs monumentaux dans le traitement des procédures qui visent Jérôme Barella





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