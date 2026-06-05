La disparition de Lyhanna dans le Gers : un drame qui pose des questions

La découverte du corps d'un enfant qui est sans doute celui de Lyhanna a déclenché une vague de réactions politiques. Les questions se posent sur la responsabilité de la justice et la capacité du système policier à protéger les femmes et les enfants des violences sexuelles.

La disparition de Lyhanna dans le Gers a déclenché une vague de réactions politiques après la découverte du corps d'un enfant qui est sans doute celui de la jeune fille.

Les questions se posent sur la responsabilité de la justice et la capacité du système policier à protéger les femmes et les enfants des violences sexuelles. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a réuni les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour discuter de la situation. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a admis un 'dysfonctionnement' et une 'mauvaise organisation' et s'est dit 'terrifié' par le drame.

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a affirmé que 'l'État a très lourdement failli' et que 'le peuple français exige des comptes'. La secrétaire nationale des Verts Marine Tondelier a estimé que 'c'est le symbole d'un système police-justice incapable de gérer le sujet des violences sexistes et sexuelles'. La disparition de Lyhanna a suscité une émotion légitime dans toute la France et nécessite des réponses fortes pour qu'un tel drame ne se reproduise plus jamais





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