La disparition de Lyhanna dans le Gers : un cri de colère de la part de la réalisatrice Andréa Bescond

La disparition de Lyhanna dans le Gers a suscité un cri de colère de la part de la réalisatrice Andréa Bescond, qui a appelé à des rassemblements citoyens lundi 8 juin à 19 heures devant le ministère de la Justice à Paris et les tribunaux partout en France.

La disparition de Lyhanna dans le Gers a suscité un cri de colère de la part de la réalisatrice Andréa Bescond , qui a appelé à des rassemblements citoyens lundi 8 juin à 19 heures devant le ministère de la Justice à Paris et les tribunaux partout en France.

Elle exhorte les citoyens à exprimer pacifiquement leur colère contre cette gangrène pédocriminelle et l'impunité des agresseurs d'enfants. La jeune Lyhanna, 11 ans, a disparu jeudi à Puycasquier, non loin de Fleurance (Gers), et son corps a été découvert laissant présager l'issue la plus tragique. Andréa Bescond lance un appel aux citoyens pour dénoncer l'impunité et le manque de moyens, et pour réclamer de la prévention, de la justice et des moyens pour protéger les enfants





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