Le nom du suspect dans la disparition de Lyhanna avait déjà été cité dans une procédure pour des agressions sexuelles commises sur mineure en 2025. Jérôme B. a été mis en examen ce lundi 1er juin, trois jours après la disparition de Lyhanna, 11 ans.

La disparition de Lyhanna dans le Gers : pourquoi Jérôme B. n'a-t-il pas été auditionné dans la plainte pour viols sur mineure déposée en 2025 en Haute-Garonne ?

Le nom du suspect dans la disparition de Lyhanna avait déjà été cité dans une procédure pour des agressions sexuelles commises sur mineure en 2025. Cette année-là, la mère de la victime supposée et sa fille ont déposé plainte à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) contre Jérôme B. sans que l'homme ne soit une seule fois auditionné. Jérôme B. a été mis en examen ce lundi 1er juin, trois jours après la disparition de Lyhanna, 11 ans.

Mais le père de famille de 41 ans, soupçonné d'avoir enlevé la fillette à Fleurance (Gers), fait aussi l'objet d'une plainte pour viols sur mineure depuis août 2025. Selon BFMTV, qui révélait cette information, c'est la mère de la plaignante, Rosa, qui a contacté les journalistes afin de leur faire part de l'existence de cette plainte.

Il s'agit de la première dénonciation publique contre Jérôme B. avant que le père d'une autre enfant révèle à Rosa, donc, était une amie des enfants de Jérôme B. Les faits rapportés auraient eu lieu au domicile du mis en cause à Montestruc-sur-Gers, village où résident Lyhanna et sa famille. Les violences sexuelles auraient eu lieu entre 2024 et 2025. La fillette, âgée de 10 ans à l'époque, se rendait régulièrement au domicile du suspect pour jouer avec ses copines.

Lorsqu'elle a commencé à poser des questions sur le sexe à sa famille, sa mère a commencé à avoir des doutes. Le quadragénaire se montrait par ailleurs insistant avec Rosa, lui envoyant des messages déplacés, l'appelant régulièrement et la couvrant de cadeaux. Quand mon ex-compagnon a posé la question Est-ce qu'il t'a violée ? Ma fille a répondu oui.

Je me suis écroulée, raconte sa mère, Audrey, à BFMTV. Disparition de Lyhanna dans le Gers : La mise en examen ne saurait valoir jugement de culpabilité, rappellent les avocates de Jérôme B., incarcéré à Agen. Lorsque la mère de famille est allée confronter Jérôme B., celui-ci a nié en bloc, menaçant de se pendre et de se suicider si sa fille ne disait pas qu'elle avait menti.

Terrifiée, Rosa a fini par revenir sur ses propos... avant de livrer un témoignage glaçant à sa mère quelques mois plus tard. Elle raconte qu'il la déshabille, qu'il essaie de la pénétrer, que ça lui fait très mal et qu'il l'a fait plusieurs fois, déclare Audrey. Le 22 août 2025, mère et fille déposent plainte auprès de la gendarmerie de la commune de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne).

En raison du lieu de domiciliation du suspect, c'est le parquet d'Auch qui avait repris le dossier fin octobre. Disparition de Lyhanna dans le Gers : Ils ont foi en l'institution judiciaire... Comment les parents réagissent aux plaintes pour viols visant Jérôme B. ce mardi soir que la plainte avait été communiquée et reçue au parquet entre novembre et décembre 2025, avant d'être retransmise en enquête à la gendarmerie de Lectoure en janvier 2026. Et après ?

Le suspect n'a jamais été auditionné puisque l'enquête est toujours en cours. La procureure rappelle que dans une enquête pénale, l'audition du mis en cause est toujours le dernier acte d'enquête à effectuer. En attendant, Audrey n'a fait que s'impatienter : J'ai appelé les policiers, et ils m'ont dit clairement que je les saoule et que si je n'arrête pas d'appeler, ils déposeraient une main courante pour harcèlement.

Pour accéder de nouveau à cet article Disparition de Lyhanna dans le Gers : le député David Taupiac réclame la lumière sur de possibles dysfonctionnements judiciaires liés au suspect Disparition de Lyhanna dans le Gers : Des caresses sur les fesses quand elle sortait de l'eau... une nouvelle plainte pour viol déposée par le père d'une enfant de 11 ans REPORTAGE. Disparition de Lyhanna : Vivement que ça s'arrête, tout ça... Montestruc-sur-Gers, le village du principal suspect, vit dans une atmosphère pesante





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