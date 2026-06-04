Les parents de la collégienne de 11 ans portée disparue depuis le 29 mai expriment leur douleur et demandent le 'respect de leur intimité'. Une autopsie doit être réalisée dans les prochaines heures.

La disparition de Lyhanna dans le Gers : la tristesse et la colère des parents ne sauraient être exprimées, selon l'avocat des parents de la collégienne de 11 ans.

Les parents de la collégienne portée disparue depuis le 29 mai expriment leur douleur et demandent le 'respect de leur intimité'. Une autopsie doit être réalisée dans les prochaines heures. L'avocat des parents de Lyhanna, Me François Roujou de Boubée, évoque dans un communiqué la réaction des parents de la collégienne à l'annonce de la découverte faite par les gendarmes à Puycasquier ce jeudi 4 juin 2026. Les manifestantes dénoncent les manquements de la justice à Auch.

La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont participé aux recherches. Les parents veulent préserver leur intimité, merci du respect que vous accorderez à cette volonté. Le procureur de la République d'Agen, Olivier Naboulet, confirme que les actions de recherches de Lyhanna menées par les gendarmes les ont conduits à se transporter sur les lieux d'une exploitation agricole.

Sur celle-ci, dans un espace écarté d'une vue directe, le corps paraissant être celui d'un enfant a été retrouvé, porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition. L'identification officielle de la victime n'est toutefois pas encore établie.

Le communiqué indique qu'ordonnée par Mme la juge d'instruction, une autopsie sera pratiquée dans les prochaines heures afin de parvenir à identifier formellement le corps et proposer des conclusions médico-légales sur les causes de la mort





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