La disparition de Lyhanna dans le Gers : l'attente est insupportable

La disparition de Lyhanna, une collégienne de 11 ans, dans le Gers, est un mystère qui continue de défrayer la chronique. Les enquêteurs ont mis en examen Jérôme B., le père de famille soupçonné d'avoir enlevé la jeune fille. Mais pour l'instant, pas d'explication et donc, l'attente interminable agrandit le trou noir.

L'attente est insupportable. Pour les parents, pour les proches de Lyhanna, pour toute la ville de Fleurance. On se retrouve comme au bord d'un trou noir, de ceux qui déforment l'espace-temps.

Les minutes donnent l'impression d'être des heures, les heures des jours et les jours des siècles. La collégienne a disparu depuis vendredi, et l'on ne sait toujours rien de ce qui a pu arriver à cette enfant. Chaque jour en France, des enfants disparaissent, par dizaines. Certains sont coutumiers du fait et traduisent ainsi le malaise qu'ils éprouvent au sein de leur famille - qui parfois n'est qu'une famille provisoire.

L'expérience est plus ou moins longue, plus ou moins tranquille, initiatique à la façon d'Arthur Rimbaud, quand l'aventure a rendu plus fort. Sordide parfois aussi lorsque ces enfants se font happer par la drogue ou capturer par des réseaux de prostitution. Disparition de Lyhanna dans le Gers : mis en examen, qui est Jérôme B., ce père de famille 'gentil' et 'souriant', soupçonné d'avoir enlevé la collégienne de 11 ans ? Lyhanna n'était pas du genre à fuguer, nous dit-on.

Pour cette fois, on aurait bien aimé que ce ne soit qu'une fugue, pour qu'enfin elle revienne, penaude sans doute, mais bien vivante. Car il y a aussi des enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Une douleur à vie pour les parents. Un mystère pour les enquêteurs.

Une énigme dans notre société. Dans cette affaire, il y a un suspect. Il bénéficie de la présomption d'innocence. Il est cependant la dernière personne à avoir vu Lyhanna.

Quel que soit son rôle dans cette disparition, il est au cœur de l'énigme. On peut supposer que les enquêteurs ne l'ont pas présenté à la justice sans disposer d'éléments solides. Mais pour l'instant, pas d'explication et donc, l'attente interminable agrandit le trou noir. Disparition de Lyhanna dans le Gers : 'On est tous dans la détresse...

' Les voisins de la famille de la collégienne disparue restent mobilisés. Avec une mobilisation des habitants exceptionnelle, puisque ce sont près de 400 bénévoles qui, aux côtés des gendarmes, ont passé au crible les champs et les prés, examinant le moindre bosquet, le plus modeste fossé, les mares et les ruisseaux. On a fait appel à des caméras thermiques et à des drones pour quadriller les environs.

Pour l'instant, toutes ces recherches n'ont rien donné… Disparition de Lyhanna dans le Gers : 'On essaie de fermer des portes...

' Les recherches s'étendent à une nouvelle zone boisée au sud de Fleurance. Que va-t-il désormais se passer dans le bureau du juge d'instruction entre cet homme de 41 ans et le magistrat ? Obtiendra-t-on enfin une explication ? Parallèlement, une deuxième phase d'investigation va certainement débuter.

On va passer la main aux experts, qui iront traquer le moindre brin d'ADN, la moindre goutte de sang dans le véhicule du suspect. En la matière, la police scientifique a fait des pas de géant, comme on a pu le voir dans l'affaire Lelandais. Pour l'instant, ce que tout le monde espère, c'est qu'on retrouve Lyhanna au plus vite. Et vivante.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : le suspect mis en examen pour enlèvement et séquestration, Jérôme B. a gardé le silence face au juge. Disparition de Lyhanna dans le Gers : perquisitions, voiture et matériel informatique fouillés... trois jours après, 'toutes les investigations comptent'. Disparition de Lyhanna dans le Gers : le père d'une amie soupçonné d' 'enlèvement', un trajet suspect et des zones d'ombre… où en est l'enquête





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