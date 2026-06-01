La fillette de 11 ans, Lyhanna, est toujours introuvable ce lundi matin, et le suspect de 41 ans est toujours en garde à vue. La famille a signalé sa disparition à la gendarmerie et plus de 400 bénévoles ont été mobilisés pour la retrouver.

La disparition de Lyhanna dans le Gers : la fillette de 11 ans toujours introuvable ce lundi matin, le suspect de 41 ans toujours en garde à vue.

La fillette a été vue pour la dernière fois vendredi 29 mai dernier, devant son collège. La famille a signalé sa disparition à la gendarmerie aux alentours de 18 h 45. La gendarmerie a engagé les recherches pour la retrouver, tant par des patrouilles sur le terrain qu'en interrogeant les témoins pour retracer son emploi du temps avant sa disparition et identifier les personnes avec qui elle avait pu être en contact.

Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue samedi 30 mai dernier vers 12h30. La fillette de 11 ans a été aperçue dans son véhicule alors qu'elle sortait du collège de Fleurance (Gers) vendredi 29 mai dernier. La mère de l'adolescente affirme que Lyhanna connaissait cet homme, qui est le père d'une de ses amies.

La fillette a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez Sofia, sa meilleure amie, et l'homme s'est amusé à lui faire des chatouilles et à jouer avec elle. Les parents de la fillette privilégient la thèse de l'enlèvement et estiment 'peu probable' une fugue. La disparition de Lyhanna suscite une vive inquiétude à Fleurance et plus de 400 bénévoles ont été mobilisés pour la retrouver.

La fillette n'a plus donné de signe de vie depuis 15 heures environ, ce vendredi 29 mai, et la gendarmerie continue à interroger les témoins pour retracer son emploi du temps avant sa disparition





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