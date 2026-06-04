La disparition de Lyhanna, 11 ans, choque le Gers : enquête renforcée et passé judiciaire de Jérôme Barella en lumière

Depuis le dernier aperçu de la fillette à Fleurance, les forces de l'ordre intensifient leurs recherches. L'enquête met en avant un passé judiciaire lourd pour Jérôme Barella, suspecté de multiples infractions sexuelles. La procureure Clémence Meyer évoque la lenteur de la justice et la nécessité de regrouper les dossiers pour avancer. Le maire de Fleurance exprime sa colère contre l'État pour l'abandon présumé des victimes et des agents de police. L'affaire reste fissurée sans avancées concrètes, mais elle relance le débat sur la protection des enfants et la vigilance des autorités.

Sur les plaines du Gers , l'affaire de la disparition de la fillette Lyhanna , âgée de 11 ans, s'est transformée en une chronique judiciaire qui inquiète l'ensemble du public.

Depuis son dernier aperçu à la sortie du collège de Fleurance, la jeune fille reste introuvable. Les autorités ont intensifié leurs recherches, mobilisant plus de cent quatre-vingts gendarmes, des chasseurs, des pêcheurs et désormais des cavaliers équestres afin d'examiner tous les points de passage possibles. Le suspect, Jérôme Barella, âgé de 41 ans, est à la fois lié à la disparition de Lyhanna et à un passé judiciaire dense qui ne cesse de s'alourdir.

En décembre 2017, une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour une relation consentie avérée avec une adolescente de 17 ans, affaire qui s'est terminée sans suite en 2018. Il avait déjà fait l'objet d'une plainte pour viol déposée en 2022 au commissariat de Béthune, concernant des faits survenus à Montestruc-sur-Gers en 2020, réceptionnée par le parquet d'Auch en janvier 2024 et classée non suivie faute de preuves tangibles.

Plus récemment, une plainte pour viol sur mineure en Haute-Garonne, déposée en août 2025, est arrivée à la table du procureur. En dépit de ces antécédents, aucune audition n'a été menée sur l'un de ces dossiers lorsqu'elle a été déposée.

Le parquet d'Auch a indiqué que, suite à une expédition de dossiers anciens, plusieurs procédures reliées à Jérôme B. font désormais partie d'une même cartographie judiciaire, ce qui devrait permettre de les regrouper et de les réexaminer sous une perspective unifiée. La procureure de la République, Clémence Meyer, a interpellé le manque de vigilance de la justice, déclarant que les "voyants auraient dû s'allumer" et que chaque transfert de procédure a coûté un temps précieux.

Elle a précisé que la plainte de 2024, classée sans suite, serait revisée à la lumière des nouveaux éléments, et que l'enquête continuera jusqu'à ce que les justes rempart soient matérialisés. Parallèlement, la communauté de Fleurance a exprimé son indignation, critiquant l'état d'abandon ressenti par les gendarmes et les victimes. Le maire local, en signe de solidarité, a appelé à un soutien renforcé de l'État pour éviter que de telles disparitions ne tombent dans l'oubli.

À ce jour, les investigations sont toujours ouvertes, les pistes n'ont pas produit de résultats concrets, mais l'affaire ne cesse de dégager une portée médiatique qui rappelle la fragilité des systèmes judiciaires face aux cas de disparition d'enfants. En synthèse, la disparition de Lyhanna est à la fois un drame familial et un point de frayeur pour la sécurité juridique du territoire.

Elle met en exergue les faiblesses du suivi des procédures contre les suspects déjà connus pour des infractions graves, et souligne l'importance d'une coordination optimale entre les autorités locales, nationales et judiciaires pour protéger les plus vulnérables





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