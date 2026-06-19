La disparition de Laure Zacchello : l'enquête pourrait se clôturer à l'automne

La disparition mystérieuse de Laure Zacchello, une ancienne infirmière militaire de 43 ans, n'a toujours pas été élucidée. Les soupçons pèsent toujours sur son mari, Alexis Juret, mis en examen pour meurtre sur fond de divorce conflictuel.

Deux ans après la disparition mystérieuse de Laure Zacchello , l' enquête pourrait se clôturer à l'automne. Alors que le corps reste introuvable, les soupçons pèsent toujours sur son mari survivaliste, mis en examen pour meurtre sur fond de divorce conflictuel.

Laure Zacchello, une ancienne infirmière militaire de 43 ans, n'a plus été vue depuis le 21 juin 2024, lors de la Fête de la musique, sur la commune d'Urrugne (Pyrénées-Atlantiques). Des fouilles intensives ont été menées depuis, mais aujourd'hui, la famille de Laure Zacchello se dit 'résignée'. Selon nos confrères, l'instruction de l'enquête est toujours en cours, mais l'enquête pourrait être clôturée d'ici à la fin de l'année, sans doute à l'automne.

De son côté, Me Thierry Sagardoytho estime qu'un procès devant la cour d'assises reste tout à fait envisageable. Les soupçons s'orientent aujourd'hui encore vers le mari de la quadragénaire, Alexis Juret. Il faut dire qu'au moment de sa disparition, Laure Zacchello est alors en instance de divorce avec son compagnon. C'est dans ce contexte que, le vendredi 21 juin 2024 au matin, Laure Zacchello dépose ses trois enfants à l'école.

Elle doit alors repasser à la maison familiale pour récupérer certaines affaires. En fin de journée, la sœur d'Alexis Juret se rend sur place et découvre son frère gisant au sol dans le jardin, visiblement inconscient, présentant une blessure à la tête et des égratignures. Un parpaing est posé juste à côté de lui. Laure Zacchello, quant à elle, a totalement disparu.

Les enquêteurs doutent de la version d'une agression extérieure et suspectent une mise en scène théâtrale. Plusieurs éléments les orientent sur cette piste : sa voiture est garée devant, et la police retrouve à l'intérieur de la maison ses téléphones portables, son sac à main, ses papiers d'identité et ses moyens de paiement. Rien n'indique un départ volontaire. La maison ne présente aucun signe de cambriolage.

En revanche, de petites traces de sang sont détectées. Alexis Juret, étant un ancien officier de réserve de la gendarmerie, possédait des armes. Les autorités découvrent que deux armes à feu ont disparu de ses armoires fortes. Les témoignages des proches de la quadragénaire sont aussi déterminants dans cette affaire : Laure Zacchello avait exprimé à plusieurs reprises à ses proches qu'elle vivait 'dans la terreur'.

Elle avait déposé une main courante pour 'harcèlement'. Six mois avant sa disparition, Laure Zacchello vit dans la peur, elle a peur la nuit qu'il débarque dans sa chambre, elle se munit d'une caméra et fait en sorte de pouvoir être réveillée si jamais il surgissait dans la chambre, rappelle Me Thierry Sagardoytho auprès de nos confrères.

Le profil d'Alexis Juret intrigue fortement la justice : décrit comme adepte de la mouvance survivaliste, ce dernier connaît parfaitement la région, les forêts environnantes et l'art de dissimuler des caches ou des objets sur le terrain. Placé en garde à vue dès le lendemain de la disparition de Laure Zacchello, Alexis Juret prétend souffrir d'une amnésie totale à cause du coup reçu sur la tête et affirme n'avoir aucun souvenir de la journée.

Les expertises médicales révèlent pourtant que, le jour de la disparition, son corps a fourni un effort physique intense pendant trois à quatre heures. De plus, ses égratignures ressemblent fortement à des griffures de ronces. Disparition de Laure Zacchello : éléments troublants, 'monsieur Tout-le-monde'… Que sait-on de l'enquête et de son mari, mis en examen pour homicide ? Ce dernier a été mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire.

Malgré d'importantes fouilles menées par la police scientifique et les enquêteurs dans les montagnes et les forêts basques, le corps de Laure Zacchello n'a pas été retrouvé. Son mari continue de clamer son innocence. Disparition de Laure Zacchello : mari retrouvé inconscient, traces de sang, divorce difficile, survivalisme… 7 questions sur une affaire troublante Disparition de Laure Zacchello au Pays basque : après un an d'enquête, que sait-on sur la disparition de la mère de famille ?

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