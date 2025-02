La Disparition de la Cabine n°10 : thriller psychologique de Ruth Ware adapté en film par Netflix

Un thriller psychologique à succès, La Disparition de la Cabine n°10, écrit par Ruth Ware, sera bientôt disponible sur Netflix. Le roman, publié en 2016, suit Laura Blacklock, une journaliste qui devient témoin du meurtre de sa voisine de cabine lors d'un voyage en yacht de luxe. Quand personne ne la croit, elle mène sa propre enquête, risquant sa propre vie.

La disparition de la cabine n°10, un thriller psychologique écrit par Ruth Ware , s'apprête à être adapté en film pour Netflix . À découvrir cet automne (qui pourrait même avoir sa propre plateforme !). Et ce n'est que le début, car l'auteure ne manque pas d'autres romans à adapter. Parmi les prochaines adaptations attendues, il y a celle d'un roman policier de la Britannique Ruth Ware , qui écrit des romans depuis 2015.

Avant cela, elle avait publié, sous son vrai nom, Ruth Warburton, cinq romans fantastiques pour jeunes adultes. Mais de quoi parle ce roman, publié en 2016 en Grande-Bretagne et deux ans plus tard en France ? Il raconte l'histoire de Laura Blacklock, une journaliste spécialisée dans les voyages, qui, lors d'un séjour à bord d'un yacht de luxe pour les besoins d'un reportage, est témoin du meurtre de sa voisine de cabine, jetée par-dessus bord en pleine nuit. Sauf que personne ne la croit, puisqu'on lui affirme qu'aucun des passagers ou membres d'équipage ne manque à l'appel. Laura va donc mener sa propre enquête, au risque de mettre sa propre vie en danger.





grazia_fr

Netflix Ruth Ware La Disparition De La Cabine N°10 Thriller Adaptation Film Meurtre Mystère

