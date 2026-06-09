Le président américain Donald Trump a affirmé que la diplomatie américaine menait les derniers efforts pour un accord avec l'Iran, après 100 jours de guerre et la cessation de frappes réciproques inédites.

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que la diplomatie américaine menait les derniers efforts en vue de la conclusion d'un accord avec l' Iran , au lendemain de la cessation de frappes réciproques inédites depuis la trêve conclue il y a deux mois.

Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord, a-t-il affirmé, évoquant un délai de deux à trois jours pour que cet accord soit conclu. Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes avaient de nouveau retenti à Téhéran ou Tel-Aviv dimanche et lundi. Les attaques ont fait 15 blessés en Iran, selon le chef de l'organisation nationale des urgences.

Donald Trump, qui cherche une sortie à ce conflit impopulaire aux Etats-Unis à l'approche des élections de mi-mandat, avait exhorté l'Iran et Israël à cesser immédiatement les hostilités. Téhéran a d'abord annoncé l'arrêt de son opération militaire contre Israël, qui l'a ensuite imité. A l'heure actuelle, les hostilités sur ce front ont cessé, a confirmé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Signe d'accalmie, le principal aéroport international de Téhéran a annoncé tôt mardi un retour à la normale de ses conditions d'exploitation, au lendemain de la réouverture de l'espace aérien du pays, partiellement fermé entre dimanche et lundi. En moins de 24 heures, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre Israël selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, dans laquelle deux personnes sont mortes et 20 ont été blessées.

Lundi à la mi-journée, le commandement des forces armées iraniennes a annoncé la cessation de l'opération, qualifiée de sévère riposte à Israël. Mais, a-t-il prévenu, en cas de poursuite de l'agression et des hostilités, y compris dans le sud du Liban, des actions bien plus sévères et répressives qu'auparavant seront entreprises. Des ouvriers déblaient des décombres au lendemain de frappes aériennes israéliennes à Tyr, dans le sud du Liban, le 8 juin 2026.

Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et principal négociateur de Téhéran, avait affirmé que l'Iran avait rompu l'équation qui consiste à conclure un cessez-le-feu sur le papier et à le violer systématiquement sur le terrain. Sur le même ton, Benjamin Netanyahu a assuré qu'Israël riposterait avec force à toute nouvelle attaque iranienne.

Lui qui avait ordonné des frappes contre l'Iran malgré l'objection du président américain a aussi dit, avec respect, qu'Israël exercerait son droit à se défendre chaque fois que nécessaire. Plus tôt, le ministre de la Défense Israël Katz a affirmé que son pays continuera d'agir contre le Hezbollah.

Téhéran exige un traitement simultané du conflit entre Israël et le Hezbollah, et celui plus large déclenché par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, tandis que Washington souhaite conclure le dossier libanais dans un second temps. La fumée d'une frappe aérienne israélienne près du château de Beaufort, dans le sud du Liban, vue depuis une position située de l'autre côté de la frontière, en Haute-Galilée, le 8 juin 2026 dans le nord d'Israël.

Les frappes israéliennes se sont poursuivies lundi dans le sud du Liban, contre une quinzaine de localités dont la ville de Tyr, faisant 14 tués et plus d'une vingtaine de blessés, selon le gouvernement et la Croix-Rouge. Le Hezbollah a lui revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans le sud du Liban, mais pas sur le territoire israélien.

L'armée israélienne a de son côté affirmé que trois projectiles avaient été tirés en direction de soldats israéliens en opération dans le sud du Liban, et qu'un projectile supplémentaire était tombé à proximité des troupes sans faire de blessé. Le chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, a lui rencontré mardi au Pakistan son homologue pakistanais, Asim Munir. Le Pakistan fait figure de principal médiateur dans les pourparlers visant à mettre fin durablement à la guerre.

Le Pakistan a souligné l'engagement de son armée à renforcer sa collaboration en matière de défense avec les forces armées libanaises et à prendre en compte l'évolution du contexte sécuritaire régional, selon un communiqué militaire. Alimentant les craintes d'une nouvelle extension du conflit, l'armée israélienne a annoncé tôt mardi avoir intercepté une cible aérienne suspecte en provenance du Yémen, moins de 24 heures après que les rebelles houthis installés dans ce pays et alliés de l'Iran ont revendiqué une attaque contre Israël et décrété une interdiction de navigation israélienne en mer Rouge, autre voie maritime stratégique





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