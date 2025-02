La Détention de Crédit en France Atteint son Niveau le Plus Bas

Un nouveau rapport révèle que le nombre de ménages français possédant un crédit a atteint son niveau le plus bas depuis 1989. L'inquiétude sur l'emploi et la situation économique expliquent cette diminution, même si le moral des ménages s'est amélioré. Les crédits immobiliers ont atteint une stabilisation, tandis que les crédits à la consommation continuent leur baisse.

Les ménages français sont de plus en plus nombreux à ne pas détenir de crédit . Selon un rapport publié mercredi de l'Observatoire des crédit s aux ménages (OCM) pour la Fédération bancaire française et l'Association française des sociétés financières, le taux de possession de crédit a atteint son niveau le plus bas depuis 1989, à 41,9 %.

Entre 2020 et 2024, plus d'un million de ménages ont abandonné leurs crédits, une diminution qui s'effectue à un rythme soutenu et plus rapide que lors de précédentes récessions économiques. Cette tendance, observée malgré un ralentissement de l'inflation et une amélioration du moral des ménages, s'explique par une « inquiétude » persistante concernant l'emploi et son impact sur les projets de consommation importants. Le rapport OCM, basé sur une enquête Kantar menée fin 2024 auprès de 13 000 ménages, met en lumière deux dynamiques distinctes : les crédits immobiliers ont atteint une stabilisation à 29,7 %, tandis que les crédits à la consommation continuent leur baisse pour la sixième année consécutive, atteignant 19 % et un niveau sans précédent depuis 1989. Les crédits à la consommation, généralement utilisés pour l'acquisition de biens d'équipement (notamment des voitures) ou pour des travaux de rénovation, sont donc particulièrement touchés par cette tendance. Malgré ce contexte, l'OCM note un sentiment d'amélioration de la situation financière et un moral plus positif chez les ménages. Un léger regain d'optimisme qui se traduit par une augmentation des intentions de souscription de crédits à la consommation pour le premier semestre 2025, à 3,7 % contre 3,5 % l'année précédente. Cependant, cette proportion reste inférieure au niveau moyen observé avant la crise sanitaire. Quant aux crédits immobiliers, la hausse des intentions de souscription (3,1 %) ne permet pas de retrouver les niveaux d'avant la crise. Le volume des nouveaux crédits immobiliers est tombé à son plus bas depuis 2014. La Banque de France, toutefois, met en avant une amélioration du volume de prêts accordés depuis le printemps et des conditions de crédit plus favorables. Le mois de décembre 2024 a été le meilleur mois de l'année avec 11,6 milliards d'euros de nouveaux crédits immobiliers. Le taux d'intérêt moyen a continué sa baisse, atteignant 3,30 % contre 1,80 % au début de 2022.





